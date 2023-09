Cijene nafte na svjetskim tržištima skočile treću sedmicu zaredom: Na pumpama u BiH dizel debelo prelazi tri KM

Na svjetskim tržištima cijene nafte su porasle i prošle sedmice, treće zaredom, i dosegle su nove najviše iznose u više od deset mjeseci, jer su najveći svjetski proizvođači odlučili zadržati smanjenu proizvodnju „crnog zlata“.



Rast cijena treću sedmicu zaredom posljedica je odluka Saudijske Arabije i Rusije o smanjenju proizvodnje. Ti vodeći izvoznici smanjivat će isporuke do kraja ove godine za ukupno 1,3 miliona barela dnevno.

Potražnja slabi

Smanjenjem proizvodnje te zemlje nastoje zadržati povećane cijene nafte, s obzirom na to da potražnja slabi zbog usporavanja rasta najvećih svjetskih ekonomija.

Na pumpama u BiH cijene goriva posljednjih dana ponovo rastu. Tako se jučer u Sarajevu cijena dizela kretala od 2,71 do 3,01 KM, Super 95 je iznosio između 2,81 i 2,96 KM, a Super 98 od 2,61 do 3,11 KM.

U Mostaru je cijena dizela bila viša nego u Sarajevu i kretala se između 2,81 do 3,21 KM. Super 95 se prodavao po cijeni od 2,71 do 3,01 KM, a Super 98 od 2,81 do 3,06 KM. U Tuzli je najniža cijena dizela jučer iznosila 2,71 KM, a najviša 3,06 KM, Super 95 se kretao od 2,76 do 2,91 KM, a Super 98 od 2,86 do 3,11 KM.

Više od 3,5 KM

No, u pojedinim mjestima poput Gračanice cijena dizela je dosezala iznos od 3,36 KM, u Žepču i Posušju 3,46 KM, a u Kiseljaku 3,56 KM!

Prema mjesečnom biltenu cijena naftnih derivata Federalnog ministarstva trgovine, maloprodajne cijene dizela u avgustu su bile više za 8,8 posto u odnosu na juli.