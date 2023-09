Čović: Moguće je da će dio Izbornog zakona biti dogovoren

Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH danas je novinarima u Mostaru, u pauzi sjednice Predsjedništva ove stranke, kazao da će na dnevnom redu sastanka s partnerima s državnog nivoa, čiji je domaćin u poslijepodnevnim satima, naći svi zakoni koji postoje iz paketa 14 uvjeta, ali i odluke kako bi izvještaj o napretku BiH na putu ka EU bio pozitivan.

Čović je kazao kako je moguće da danas jedan dio Izbornog zakona bude raspravljan, usvojen i dogovoren i da ide u parlamentarnu proceduru.

Također, bit će, rekao je, govora i utvrđivanja dinamike u vezi dijela koji se odnosi na presude Suda u Strazburu, kao i domaćih sudova.

- Znači, danas će na dnevnom redu biti svaki detalj koji je nužan za naš evropski put, pa tako i Zakon o Ustavnom sudu, zakon o sudstvu, Izborni zakon i tako dalje. Optimističan sam da ćemo danas imati pozitivnu atmosferu, jer sam se čuo s kolegama -rekao je on.

14 uvjeta

Cilj je, naglasio je, da sve iz paketa 14 uvjeta bude završeno do kraja oktobra.

- Siguran sam da nijedan od ovih zakona koji su nam iz paketa evropskih, a puno drugih koji nešto lakše idu, neće izaći iz mjeseca oktobra, a da neće doći do Parlamenta. Učinit ćemo sve da napravimo afirmativniju sliku od ove koju slušamo svaki dan na relaciji naših i međunarodnih institucija - dodao je Čović.

Upitan je li BiH već dato zeleno svjetlo, Čović je rekao kako "osobno misli da je izvještaj već napisan, iako se još piše".

- Siguran sam da će biti pozitivan. Do nas je, ne možemo stati na pola puta. Ako bi završili sve ovo kako smo to u avgustu, siguran sam da će izvještaj do kraja biti pozitivan. Naravno, bit će političkih efekata, ko šta izjavljuje, ko poziva na ovo ili na ono, to je druga dimenzija ambijenta u kojem živimo - naglasio je Čović.

Lokalni izbori u BiH

Na sjednici Predsjedništva HDZ-a, izbio je, jedno posebno pitanje o kojem se raspravljalo odnosilo se na izborni ciklus, odnosno lokalne izbore u BiH.

- Naši lokalni izboru su u oktobru, a s obzirom na to da se u Republici Hrvatskoj vode izbori i za Sabor, Evropski parlament pa i predsjednički, a imaju odraz i na prostor BiH, jasno je da nam ta izborna godina znači. Posebna tačka je jačanje uloge HDZ-a u funkciji snaženja našeg uticaja na političkom ambijentu BiH - rekao je Čović.