Čović komentirao Komšićev govor u UN-u: To je brutalno rušenje BiH, moramo promijeniti zakon da se to više ne ponovi

U Mostaru je danas održan sastanak delegacija HDZ-a, SNSD-a i trojke.

Lider HDZ-a Dragan Čović je nakon sastanka rekao da su raspravili deset zakona koji stoje na dnevnom redu.

- Čini mi se oko Izbornog zakona, u jednom dijelu imamo zavidnu razinu suglasnosti i da bi ona do 3. oktobra mogla ući u parlamentarnu proceduru. Isto je oko Zakona o sudovima, još par detalja, oko sjedišta - rekao je Čović i dodao:

- Svi ostali, njih osam, neće biti nikakvih problema do zakona Izbornog, gdje treba uvažiti naše dokumente koje smo potpisali kada smo pravili sporazum. Dakle, od provođenja presuda do stranaca u Ustavnom sudu. Očekujemo do kraja oktobra da se ovo dogovori.

Rekao je da je bilo govora o nastupima zvaničnika BiH u inostranstvu.



- Drugi bošnjački član Predsjedništva (Željko Komšić, op.a.) ne predstavlja nikoga nego sebe. Želimo izmijeniti Zakon o vanjskim poslovima, da više niko ne može tako saminicijativno nastupati. To je brutalno rušenje Bosne i Hercegovine. Mislimo konkretno na drugog bošnjačkog člana Predsjedništva - rekao je Čović.