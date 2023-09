Čavalić pozvao Vladu FBiH da rebalanskom budžeta osigura 70 miliona KM za liječenje teško oboljelih

Nakon današnje sjednice Odbora medijima se je obratio Admir Čavalić, Predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Parlamenta Federacije BiH.

Čavalić se je osvrnuo na neke od vodećih problema današnjice kao što su cijene registracija vozila, liječenje bolesnih, te cijene namirnica.

- Ovim se odlaže liberalizacija tržišta auto osiguranja. Šta to znači? To znači da premije neće padati, što se desilo u Hrvatskoj koja je liberalizovala tržište. Ako se sjećate nedavne afere da se povećao trošak registracije automobila i do 100 KM, mi bismo na ovaj način dali veće ovlasti upravo toj agenciji. Omogućili bismo monopol te agencije nad tržištem. To najviše koristi osiguravajućim društvima, a najmanje korisnicima osiguranja – kazao je.

Dorada zakona

Osvrnuo se je i na prijedlog zakona iz parlamentarne procedure, da se povuče i doradi u skladu sa EU, te je naglasio kako sarajevska berza nema prometa.

Odbor je predložio da se povuče mjera zamrzavanja cijena namirnica kao antiinflacijska mjera. Kao razlog zašto su predložili povlačenje ove mjere istakli su to što smatraju da se time šteti privredi i građanima.

Cijene namirnica

- Nerealno se obećava snižavanje cijena osnovnih životnih namirnica. Potrebno je doraditi odluku (mjeru), navesti rok trajanja odluke i da se navedu razlozi za tu odluku – ističe.

Pozvao je i Vladu FBiH da rebalanskom budžeta osigura 70 miliona KM za Fond solidarnosti, iz čijih sredstava se liječe teško oboljelih.