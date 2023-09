Potpredsjednik Adil Osmanović za "Avaz": U SDA su pogaženi i Statut i pravila izbornog postupka

Nakon današnje odluke izborne komisije SDA da odbaci kandidaturu Šemsudina Mehmedovića za predsjednika stranke, Adil Osmanović jedan je od kadrova koji ne kriju razočarenje. U razgovoru za "Avaz" aktuelni potpredsjednik SDA kaže da se nadao da SDA nikada neće ponoviti kongres iz 2019. godine kada je predsjednik stranke biran aklamacijom.



Veliki korak unazad

- Time smo napravili veliki korak unazad u već postignutim demokratskim standardima koji su važili u SDA i koji su bili ugled mnogim drugim političkim organizacijama kako se radi kada je u pitanju izbor i predsjednika, i rukovodstva stranke. Ovo sada što je urađeno ... da budem iskren, zaista sam iznenađen, jer snaga i autoritet predsjednika jedne političke stranke upravo izvire iz načina kako je on izabran – na demokratski način, između više respektabilnih kandidata, ili aklamacijom, ili aplauzom – kaže Osmanović.

On smatra da Izetbegović ne bi smio dozvoliti da se ponovi 2019. godina i da bude biran aklamacijom, jer i sam je svjestan da ga je jako teško pobijediti.

- On drži mnoge poluge u svojim rukama i ne vidim nijednog razloga zašto se upušta u ovakve stvari. Mislim da je izborna komisija ovdje pala na ispitu, jer nikada do sada na ovakav način izborna komisija se nije ponašala. Ne znam samo da li su zvali grafologe da vide potpise i pečate. Vidljivo je da su to mladi članovi, uglavnom, kojima je sigurno već obećano pa ćemo vidjeti u budućnosti – ili će biti neki od potpredsjednika ili članovi predsjedništva stranke. To je urušavanje i pravljenje ogromnog koraka unazad kad su u pitanju dostignuti demokratski standardi – dodaje Osmanović.

U kom pravcu se SDA kreće

- Pa za Boga dragog, mi u Islamskoj zajednici BiH već desetljećima imamo izbor reisu-l-uleme između dva i više kandidata. I to vrlo respektabilnih kandidata. Znamo da je nekada protukandidat bio uvaženi profesor Enes Karić, da je aktuelni reisu-l-ulema Kavazović imao protukandidata, muftiju rahmetli Zukorlića. To govori u kom pravcu se SDA kreće. Umjesto da bude stranka u koju će se upirati prstom kakvi su tamo principi i demokratski standardi mi se moramo zacrveniti i kad se susretnemo sa reisu-l-ulemom, jer je čovjek izabran na jedan demokratski način. Osim toga, ovdje su pogaženi i Statut, i pravila izbornog postupka. U pravilima izbornog postupka jasno stoji da za svaku poziciju koja se bira na kongresu mora biti više kandidata od broja koji se bira. Ako ćemo imati jednog kandidata za predsjednika stranke, šta će nam onda i kongres – nastavlja naš sagovornik.

Sutra će zasjedati i Glavni odbor SDA, a Osmanović otkriva i nove planove aktuelnog predsjednika Bakira Izetbegovića.

- Na dnevnom redu je prijedlog izmjene statuta stranke u kojima stoji da predsjednik može pokrenuti smjenu potpredsjednika stranke, što nikad do sada nije bilo, jer obojicu bira kongres, to pokazuje da se potpuno ubija mogućnost kritičkog razgovora i mišljenja u organima stranke. Ako ovako ostane potpredsjednici će biti obične ikebane – pojašnjava Osmanović.

Ružna poruka

Kao jedan od osnivača stranke, aktuelni potpredsjednik SDA i kandidat za tu poziciju i u narednom mandatu, Osmanović nije optimista kad je u pitanju budućnost stranke.

- Ovdje se šalje vrlo ružna poruka ljudima koji žele da u politici razmišljaju svojom glavom, koji žele nastaviti dalje izgrađivati demokratske standarde unutar stranke. Pojedinci se ponašaju kao da je bitno samo da se završi ovaj kongres, a šta će poslije biti sa SDA to izgleda njih ne zanima. Svaki kongres je kongres ukoliko doprinese podizanju stepenice kad je u pitanju SDA, a ne da svakog kongresa idemo stepenicu niže – ističe potpredsjednik SDA Adil Osmanović.