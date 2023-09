Kako je presuđeni Edin Ramić prije dva dana znao ono što je Izborna komisija SDA danas utvrdila?

Jedan od onih koji se nisu puno isticali u parlamentarnom radu, tačnije skoro da ih nije nikad nigdje ni bilo, ali su vazda nagrađivani funkcijama od strane SDA bio je Edin Ramić.



U svemu tome mu je pomagalo to što je radio na terenu posao za Bakira Izetbegovića ne birajući metode.

Ovaj Bakirov kadar, poznat po presudi za zloupotrebu položaja, ali i nadimku "junica", koju je dobio nakon sramotne afere, dva dana prije svih je predvidio šta će se desiti vezano za Kongres SDA.

Unutarstranačke procedure

Kako je Edin Ramić, bivši član kabineta Bakira Izetbegovića, znao da će biti odbijena kandidatura Bakirovog protivkandidata Šemsudina Mehmedovića i da će njegov jedini šef biti kandidat na izborima je stvar koja više govori o procedurama unutar te stranke.

Gostujući na N1 prije dva dana, upitan da prokomentariše da je Šemsudin Mehmedović skupio podršku 21 organizacije, kazao:

- To je na bazi njegove izjave. Ranije je izjavio za pismo šest predsjednika regionalnih odbora, koji su pismom dali podršku predsjedniku Izetbegoviću, da su lažirali potpise, a ja sam jedan od tih potpisnika. Tako da sam bio prisutan kada su potpisali, ali njemu nije bio problem reći da je to falsifikat. Na kraju je svih šest regionalnih odbora iz RS predložilo Izetbegovića. Mislim da on nema 20 potpisa, mislim da nema ni 15 potpisa, ali o tome će izvijestiti Izborna komisija – rekao je Ramić tada.