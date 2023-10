Kongres SNSD-a 2023. isti kao i 2015.: Dodik opet priča bajke o otcjepljenju

Milorad Dodik je na posljednjem Kongresu SNSD-a, na kojem je bio jedini kandidat, ponovo izabran za šefa svoje privatne stranke koju vodi još od 1996. i u kojoj nikada nije imao protukandidata za čelnu poziciju. Nije Dodik jedino što se ponavlja u SNSD-u. Na ovogodišnjem Kongresu Dodik je kazao da će SNSD kreirati sporazum o mirnom razdruživanju FBiH i RS.



Otcjepljenje iz 2018.

Na Kongresu koji je održan 2015. godine, a na kojem je za predsjednika, jelte, ponovo izabran Mile, Dodik je najavio kako će SNSD 2018. godine raspisati referendum o samostalnosti Republike Srpske. Spoiler alert: 2018. je davno prošla, a referendum nije raspisan.

Na Saboru 2019., Dodik, doduše, nije spominjao otcjepljenje. Vjerovatno je i njemu bilo neugodno nakon što te najavljene 2018. ne učini ništa, ali je zato ove godine to nadoknadio najavivši - po 4.271. put - otcjepljenje.

Naravno, ovu posljednju najavu razdruživanja treba shvatati ozbiljno tačno koliko i ovih prethodnih 4.271. Ostaje nejasno kako samom Dodiku to više ne dosadi. Jer, da postaje prilično dosadno, pokazale su i same reakcije iz Federacije BiH, kojih gotovo da nije bilo. Tek je ministar unutrašnjih poslova BiH Ramo Isak uzvratio onim tradicionalnim „mi imamo kapacitete to da spriječimo“, ističući da su to prije svega pravni i politički, pa tek onda svi ostali kapaciteti, te je, pored toga, i krajnje razumno pozvao Dodika da se okrene unapređenju života građana RS umjesto huškačkoj retorici, dok su u SDP-u pozvali lidera SNSD-a da se pozabavi stvarnim problemima, napominjući da mu te bajke o razlazu neće pomoći.

Klaunovske šarade

A priče o razlazu upravo jesu bajke, na koje je ignoriranje, što je veći broj političkih aktera iz FBiH i učinio, najbolji mogući odgovor. Naime, niko samu ideju o nezavisnosti RS, kamoli tu mogućnost, nije toliko obesmislio kao upravo Dodik stalnim ispraznim i besmislenim najavljivanjem otcjepljenja i osamostaljivanja. Te pojmove toliko je izlizao i iscrpio da oni danas zvuče uobičajeno i nezanimljivo kao da otprilike kažete „fino“, no jasno je da, osim ispraznih riječi i klaunovskih šarada, Dodik se neće usuditi da napravi niti jedan značajniji korak u tom pravcu.

To, naravno, ne umanjuje problem Milorada Dodika, no ne zbog realne opasnosti da će nešto otcijepiti, nego zbog kontinuirane politike haosa, sukoba i blokada kojom za taoce drži građane Bosne i Hercegovine. Ta politika šteti BiH, ali još više šteti građanima RS koji i dalje imaju niži standard od svojih sugrađana iz Federacije, manje penzije i dva puta su više zaduženi po glavi stanovnika.

A to su stvarni problemi za koje će Dodik na kraju morati polagati račune.

Napad na LGBT

Da je SNSD, nekoć socijaldemokratska, a danas ultranacionalistička i ultrakonzervativna stranka pod Dodikovim vodstvom, u desetak godina napravila puni zaokret ka krajnjoj desnici, pokazuju i drugi zaključci ovogodišnjeg Sabora ove stranke. Tako je Dodik rekao da SNSD predvodi borbu za tradicionalno društvo temeljeno na porodici i zdravim ljudskim odnosima, a savremena zalaganja za ljudska prava, i posebice prava LGBTQ osoba, nazvao je "atakom na zdrav razum i zdravo društvo u cijelosti". U govoru je ponovo optužio Zapad za protusrpsko djelovanje i najavio nastavak konfrontiranja s međunarodnom zajednicom i osporavanje djelovanja Ustavnog suda BiH.