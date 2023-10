Korisnici radničkih mjesečnih kupona u javnom prijevozu KS do kraja oktobra trebaju izraditi elektronske karte

Iz preduzeća GRAS saopćili su da su korisnici radničkih mjesečnih kupona u javnom prijevozu Kantona Sarajevo obavezni da do kraja oktobra dostave dokumentaciju za izradu elektronske karte.

Potrebno je da dostave fotografiju, ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, općinu stanovanja i relaciju putovanja. Izrada elektronskih karata se vrši svaki radni dan od 7 do 15 sati na prodajnim mjestima na Ilidži, Otoci i Ćumuriji. Za ovu kategoriju korisnika javnog prijevoza će od novembra isključivo važiti elektronske karte.

Donijeti potvrdu

Moguća je dopuna elektronskih karata za oktobar za kategorije stanovništva koje već imaju elektronske karte. Studenti, koji imaju ove karte, prilikom produženja važenja karte, obavezni su donijeti potvrdu o upisanoj novoj akademskoj godini.

Studenti koji nemaju elektronsku kartu moraju donijeti ovjerenu potvrdu o redovnom studiranju univerziteta s područja Kantona Sarajevo u akademskoj 2023/2024. godini, fotografiju i ličnu kartu na uvid. To je moguće učiniti na prodajnim mjestima na Ilidži, Otoci ili Ćumuriji svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

Dopuna elektronskih karata za penzionere počet će sutra (5. oktobra) te će dopuna za prethodni mjesec važiti do 11. oktobra 2023. Dopunu je moguće izvršiti za jedan ili tri mjeseca. Prilikom dopune potrebno je donijeti posljednji ček od penzije. Onima koji imaju najnižu penziju aktivacija elektronske karte važi do 31. oktobra 2023.

Prodajna mjesta

Svi korisnici javnog prijevoza s elektronski kartama obavezni su prilikom ulaska u vozilo validirati vožnju (kartu prisloniti na validator).

Prodajna mjesta Ćumurija, Otoka, Dobrinja i Ilidža radnim danom do 6. oktobra radit će produženo od 7 do 16:30 sati, a od 9. oktobra do kraja mjeseca od 7 do 15 sati. Prodajna mjesta Alipašin Most, Nedžarići, Hadžići i Vogošća radit će radnim danima od 7 do 15 sati.

Sva GRAS-ova prodajna mjesta će u subotu (7. oktobra) raditi od 8 do 13:30 sati, saopćili su iz ovog preduzeća.