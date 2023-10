Salko je i dalje slobodan: Srbija još nije poslala presudu bh. institucijama!

Ministarstvo pravde BiH još nije zaprimilo nikakvu informaciju od mjerodavnih tijela Republike Srbije u vezi s predmetom Salke Zildžića.

Ova informacija potvrđena je za portal "Avaza" iz Ministarstva pravde BiH.

Sud Užice

Zildžić je nakon sporazuma o priznanju krivice osuđen na godinu kućnog zatvora.

- Obavijesti o osuđenim državljanima Bosne i Hercegovine - Republika Srbija kao i sve druge države potpisnice Europske konvencije o pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, dostavljaju Bosni i Hercegovini bez posebnog zahtjeva, sukladno članku 22. navedene Konvencije, s tim da se iste dostavljaju periodično - rečeno nam je.

Viši javni sud u Užicu prihvatio je, podsjećamo, sporazum koji je uhapšeni Salko Zildžić potpisao s Višim javnim tužilaštvom o priznanju krivice.

Sporazum predviđa kaznu kućnog zatvora od godinu dana. Po presudi, kaznu mora izdržavati u mjestu prebivališta, a to je Tuzla.

Zildžić je uhapšen prije više od mjesec na graničnom prijelazu Bajina Bašta nakon što je u njegovom automobilu pronađen pištolj, koji mu je oduzet i neće biti vraćen.

Zildžić se sumnjiči za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Međutim, da bi presuda bila pravosnažna, mora je potvrditi Sud u Tuzli. Po zakonu, dab bi presuda stranog suda izvršila u Bosni i Hercegovini, neophodno je da je priznaju domaći sudovi u posebnom vanparničnom sudskom postupku.

Nadležni sud

Nakon priznanja, strana sudska odluka ima snagu domaće sudske odluke i izvršna je pred nadležnim sudom u Bosni i Hercegovini. Do tada, do pravosnažnosti, Zildžić može odlučiti da li će prihvatiti kaznu u BiH i nositi nanogicu ili će platiti 36.500 KM i otkupiti godinu zatvora. Sve do toga je slobodan čovjek.