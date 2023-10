Čuvena priča iz vremena Olimpijade: Kako je Kirk Daglas u Sarajevu pojeo najskuplje ćevape

To se upravo i desilo, potvrđuje sarajevska štampa iz tog vremena. Naime, novine izvještavaju da je 48 sati nakon incidenta inspekcija zatvorila restoran „Una“ vlasnika Fahrudina Šehića nakon što je glumcu i njegovom društvu naplaćeno deset puta viša cijena. Iz teksta saznajemo da su zbog istog prekršaja, tj. naplaćivanja viših cijena gostima, zatvorena još tri kafića u Sarajevu.

Osim što je lijepo prisjetiti se vremena kada je Sarajevo bilo centar svijeta, na ovom primjeru lijepo se podsjetiti i činjenice da je to bilo i vrijeme kada su postojali i država i zakon.

Oskar za životno djelo

Daglas je 1996. godine dobio počasnog Oskara za 50 godina kreativne i moralne snage u filmskoj zajednici. Daglas je rođen 9. decembra 1916. godine kao Isur Danijelovič (Issur Danielovitch) u Amsterdamu, Njujork, kao sin Brine Berte (Bryna Berth), rođene Sanglel, i Heršela Harija Danijeloviča (Herschel Harry), biznismena. Popularnom glumcu Majklu Daglasu je bio otac.

Najvažnija filmska ostvarenja su mu „20.000 Leagues Under the Sea“ (1954.), „Lust for Life“ (1956.), „Paths of Glory“ (1957.), „Gunfight at the O.K. Corral“ (1957.), „The Vikings“ (1958.), „Spartacus“ (1960.), „Lonely Are the Brave“ (1962.), „Seven Days in May“ (1964.), „The Heroes of Telemark“ (1965.), „Saturn 3“ (1980.) i „Tough Guys „(1986.).

Umro je 5. februara 2020. u 104. godini.