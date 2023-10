Košarac: Sramotno je što Marfi fakturiše Dodiku antidejtonsko djelovanje

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac braneći predsjednika stranke Milorada Dodika kazao je da je „sramotno što američki ambasador u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) pokušava da fakturiše antidejtonsko djelovanje predsjedniku RS Miloradu Dodiku, lideru čija je politika bazirana na primjeni izvornog Dejtona, a upravo Marfi, zajedno sa federalnim strukturama, afirmiše antidejtonsko djelovanje“.

- Ko je uopšte on da komentariše predsjednika Milorada Dodika i politiku institucija RS?! Otkud mu mandat da to radi? To nije diplomatsko ponašanje, već manir lokalnog šerifa i sarajevsko - đilkoški rječnik - napisao je Košarac na Instagramu.

Dodao je da Marfi treba da zna da Dodika ocjenjuje srpski narod i to „vrlo uspješnom ocjenom u svakom izbornom ciklusu.“

- Svaki istup ambasadora Marfija jača naše uvjerenje da nije dobronamjeran prema RS i srpskom narodu - zaključio je Košarac.