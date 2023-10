Damir-ef. Peštalić: Je li bošnjačka politika opredijeljena za Srebrenicu?

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Srebrenica Damir-ef. Peštalić upozorio je na pogubnost nedostatka jasne strategije razvoja područja koja se još uvijek tretira kao povratnička i pozvao bošnjačku politiku na konkretne korake.



Rekao je da Bošnjacima u Srebrenici tenzije koje se pokušava nametnuti u posljednje vrijeme nisu ništa novo, jer njima nisu nikada ni prestajale. Nasuprot tome, ističe kao ključnu činjenicu da su oni, preživjele žrtve genocida, ljudi koji su se vratili u Srebrenicu, opredijeljeni da žive u tom gradu, ali da se postavlja pitanje o opredijeljenosti bošnjačke politike.

- To je naše opredjeljenje, naša želja i mi u tome uživamo, u svakoj sekundi provedenoj u Srebrenici. Ne bismo je mijenjali ni za jedno drugo mjesto na svijetu. Nama je tamo lijepo, nismo natjerani da tamo živimo, ali jesmo isfrustrirani zato što nismo dovoljno prepoznati i što se nije dovoljno vodilo računa o organizaciji života u Srebrenici - kazao je efendija Peštalić.

Izgubljena politička borba

Prema njegovoj ocjeni, sama činjenica da su Bošnjaci u Srebrenici izgubili političku borbu govori dovoljno.

- Ta 2016. godina je morala biti godina u kojoj je trebala biti alarmirana cijela naša bošnjačka politika. Trebalo je da ustanemo, napravimo analizu, da vidimo gdje smo pogriješili. Nažalost, nije došlo do toga, i to je ono što nas zabrinjava. Naše opredjeljenje je neupitno, naš život u Srebrenici je neupitan, naša borba je neupitna, mi odustati nećemo, ali je upitno to političko opredjeljenje bošnjačke politike“, istakao je Peštalić u razgovoru za BIR televiziju.

Smatra da je jasno da srpska politika ima svoju strategiju i cilj, te ističe da je na čelu Srebrenice "politika koja negira genocid, jednonacionalna i politika koja nema nikakav osjećaj prema drugom i drugačijem".

Posebno zabrinjavajućim ocjenjuje da se sve to događa bez ikakvog nadzora, "jer nema više međunarodne zajednice koja je tu kao neki supervizor".

- Oni rade što žele, jednoglasno donose odluke, ne pitaju ništa Bošnjake, i tom politikom su u težak položaj doveli, ne samo Bošnjake, nego i Srbe koji tamo žive - upozorava Peštalić.

Postavio je pitanje zašto se zakoni koji bi bili u korist povratnika ne donose barem u kantonima u kojima je to moguće.

- Mi imamo Tuzlanski i Kanton Sarajevo koji su okosnica cijele države. U tim kantonima nemamo vanjski faktor koji bi nas usmjerio u nekom drugom pravcu. Zašto tu ne donosimo zakone koji su u korist povratnika - pita Peštalić.

Ističe da u entitetu FBiH nijedan takav zakon nije donesen od 2010. godine, odnosno, da su svi zakoni koji tretiraju povratnike, ustvari, protiv njih.

- Ja da se bavim politikom tražio bih opredjeljenje, da konačno znamo jesmo li opredijeljeni za Bošnjake u Srebrenici. Ako jesmo, onda hajde da radimo, da pravimo plan i ozbiljne strategije. Ako nismo, da barem bude jasno. I to je korektnije nego ovako gdje se živi na obećanjima, gdje mislimo da imamo nešto, a ustvari nema ništa. Ne može se živjeti bez ozbiljnog plana i strategije i zakona - navodi Peštalić.

Doprinos razvoju povratničkih sredina

Kao jedno od područja u kojima se može doprinijeti razvoju povratničkih sredina objasnio je na primjeru većih troškova studiranja za studente iz Srebrenice.

- Niko nas ne ometa da pravimo strateške planove tamo gdje možemo. A možemo, u Sarajevu naprimjer. Naša djeca koja studiraju u Sarajevu ili Tuzli smještaj u studentskom domu plaćaju 130 KM više nego što plaćaju djeca iz Federacije, zato što se pruža podrška samo djeci iz svog kantona. Zašto ne bi djeca iz RS bila zakonski oslobođena troškova smještaja u domovima? Zašto se s njima ne bi potpisao ugovor kojim bi im se osigurao besplatan smještaj i obaveže na povratak i djelovanje u svom rodnom mjestu određeni period? Pa bi onda i djeca iz Sarajeva ili Tuzle u tome prepoznala priliku za sebe. Ali obrnuto je. Nama kažu "izvadite ličnu kartu u Sarajevu i nema problema". Je li to strategija? Je li to opredjeljenje? Je li opredjeljenje za Srebrenicu u izgradnji stambenih zgrada na području Federacije za izbjegla i raseljena lica iz Podrinja? Čemu onda naša borba tamo? Ako bi vi izvadili ličnu kartu u Srebrenici, vi ne možete živjeti u Sarajevu jer gubite sva prava. To su kantonalni i federalni zakoni i mislim da ništa ne možemo napraviti ako ti zakoni ne budu pod hitno mijenjani u korist povratnika - zaključio je Peštalić.