Od profesora, Sekinih prijateljica do Muderrisa: Ovo su novi članovi Etičkog odbora SDA

Na Kongresu SDA koji je održan u subotu izabrani su i članovi Etičkog odbora, ukupno njih 11.

Većina njih nije poznata široj javnosti, a o nekim je teško pronaći bilo kakve podatke u internet pretrazi.

Ubjedljivo najviše glasova je dobio Nezim Halilović Muderris, inače vrlo blizak bračnom paru Izetbegović.

Pojavljivao se na protestima

On je na Kongresu bio delegat kao jedna od 64 osobe koje je direktno izabrao predsjednik stranke Bakir Izetbegović. On se ranije pojavljivao na brojnim predizbornim skupovima SDA, na protestima ispred OHR-a, gdje su uzvikivane antizapadne poruke.

Osim toga, on je, uz Salku Zildžića, bio jedan od onih koji su ispred Suda i Tužilaštva BiH demonstrirali protiv hapšenja prvog obavještajca bračnog para Izetbegović Osmana Mehmedagića Osmice.

Dio Etičkog odbora bit će i Spahija Kozlić, koji je u prethodnom mandatu bio Vladi ZDK, a nakon ovih izbora je ostao bez mjesta u Skupštini ZDK. On sada čeka izbor nove Vlade ZDK kako bi bio izabran za ministra ili da neko od njegovih 11 kolega to dobije, kako bi on bio zastupnik.

Mjesto u Etičkom odboru SDA je našao i Alen Kekić, koji je ranije bio član UO Zavoda za bolesti ovisnosti KS.

Kao i u svim ostalim organima, u Etičkom odboru postoje i imena direktno vezana za Sebiju Izetbegović. Tako je Sebija Izetbegović u Etički odbor instalirala svoju prijateljicu Amru Serdarević-Memić, inače direktoricu neuropsihijatrijske discipline na KCUS-u.

Profesor na fakultetu

Džemal Najetović je bio dio Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, a riječ je i o profesoru na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku.

Osim njega, u Etički odbor je izabran i Rijad Joldić, koji se spominjao kao jedan od kandidata za premijera TK, ali su se na kraju opredijelili u SDA za Irfana Halilagića.

Dio Etičkog odbora bit će i profesorica sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Nedžma Džananović-Miraščija, koja je ranije bila kandidatkinja za Općinsko vijeće Stari Grad. Tada je bila 11. na listi, ali je bila tek 30. po broju glasova.