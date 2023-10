Cerić uputio pismo bivšem glavnom rabinu Izraela: To što izraelska "nepobjediva" armija radi palestinskom narodu ne može podnijeti savjest čovječanstva

Bivši reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Cerić uputio je otvoreno pismo bivšem glavnom rabinu Izraela Jisraelu Meir Laju (Yisrael Meir Lay).

Cerićevo pismo prenosimo u cijelosti.

- V.E. rabin Laj,

Počinjem ovo pismo s potrebom da s Vama podijelim Božansku poruku, koju vi Jevreji u Sanhedrinu 4:5 čitate na način da: - Onaj koji uništi jednu dušu čovjeka, Pismo ga smatra kao da je uništio cijeli svijet, a onoga koji spasi jednu izraelsku dušu, Pismo ga smatra kao da je spasio cijeli svijet (Babilonski Talmud), dok mi muslimani u Kur'anu Časnom, sura 5:32, čitamo i učimo da: - Onaj koji ubije jednog nevinog čovjeka, isto je kao da je ubio cijelo čovječanstvo, a onaj koji spasi život jednom čovjeku, bilo kojeg, isto je kao da je spasio cijeli svijet.

"Svaki ljudski život je svet"

Slična je ovo zapovijed Božja i za vas, Jevreje i za nas, muslimane, s tim što se u Kur'anu Časnom podsjeća da je svaki ljudski život, bez razlike, svet (haram) pa je s toga neotuđiv i nedodirljiv svaki ljudski život, bio on izraelski ili palestinski.

V.E. rabin Laj,

Postoji još jedna sličnost između nas ne samo u vezi zajedničkog nam izvora musaovskog/mosijovskog sa Sinaja, već i između našeg životnog iskustva. Vi ste preživjeli sin rabina Moše Haima Laya, koji je ubijen u logoru smrti Treblinka, Poljska, a ja sam preživjeli genocida u Sarajevu, gradu koji je bio pod opsadom 1.425 dana i noći, tri puta duže od opsade Staljingrada, bez vode, struje i hrane. Možete mi vjerovati da suosjećam bol i patnju žrtava Holokausta na dan 27. januara u Jad Vašemu, kao što i ja Vama vjerujem da Vi suosjećate bol i patnju žrtva genocida na dan 11. jula u Srebrenici.

Ništa nije slučajnu u Božijoj providnosti pa ni to da sam u organizaciji Evropske jevrejske asocijacije 12. oktobra, 2023., prvi puta posjetio Jasenovac, gdje sam otkrio četiri žrtve mojih prezimenjaka (Cerić) u jasenovačkom Holokaustu. Pažljivo sam slušao govor danskog rabina Benjamina Jakoba, i drugih jevrejskih učesnika, koji su oštro osudili napad Hamasa na Izrael, kaso teroristički čin protiv nevinih izraelskih civila.

Nakon Jasenovca, Božja providnost je htjela da od 18-19, oktobra, 2023. sudjelujem na konferenciji u Kairu, gdje sam pažljivo slušao osudu izraelskog granatiranja Gaze, kojoj je Izrael presudio da ostane bez vode, hrane, struje i goriva. Gledao sam stravične slike ubijene palestinske djece, staraca i žena. Sve to je u meni oživjelo sjećanje na slike iz okupiranog Sarajeva, kao što sam siguran da i kod Vas Gaza oživljava sjećanje na Aušvic. Zdravo ljudsko srce ne može drugačije osjećati, ne može biti ravnodušno prema suzama nevine djece bez obzira čija su. Ako iko na ovome svijetu to razumije jer mora da razumije, to ste vi Jevreji, jer znam da ste to najbolje razumjeli prema nama Bošnjacima u Bosni i Sarajevu, dok smo patili pod opsadom Sarajeva bez vode, hrane, struje i goriva.

"Dva zla ne čije jedno dobro"



Zbog toga, osuđujem Hamasovo ubijanje civila bilo koje dobi ili spola. To nije u duhu naše vjere islama na temelju gore citiranog ajeta iz Kur'ana Časnog u suri 5. Osuđujem samovoljnu akciju Hamasa, dajući time lažnu moralnu osnovu izraelskoj vladi Benjamina Netanjahua, kojeg čak polovica izraelske javnosti smatra fašističkom i zlotvornom da krvavo etnički čisti Gazu te da bombarduje sve što se kreće u tom gradu do njegovog potpunog uništenja, to jeste do „konačnog rješenja“ (Final Solution). Osuđujem Hamasovo odbijanje pokušaja Saudijske Arabije da postigne mirno rješenje za palestinski narod.

Ali, V.E. Rabin Laj, jednako osuđujem izraelsko ciljano i nasumično granatiranje nedužnih i napaćenih palestinskih civila u Gazi te pokušaj da ih se nasilno otjera na Sinaj. Osuđujem izraelsko ciljano i nasumično hapšenje palestinske djece, žena i muškaraca na Zapadnoj obali. Dva zla ne čije jedno dobro. Pitam Vas, a što je to što može biti veća provokacija da bi se nekoga izazvalo od onoga što Izrael radi palestinskom narodu već tri četvrt stoljeća? Dakako, osuđujem i zgrožavan se na krokodilskim suzama zapadnih političara i medija nad ubijenim izraelskim vojnicima i civilima, dok ne čujemo ni riječ sućuti od njih za hiljade ubijene palestinske djece, žena i muškaraca. Ta vrsta licemjerja je nepodnošljiva.

V.E. rabine Laj,

Nemojte se čuditi što Vam pišem. Osjećam to mojom obavezom i brigom za vas Jevreje, ne samo u Izraelu, već širom svijeta na sličan način kao što su moji potomci pružili utočište prognanim Sefardima iz Španije 1492. god., koji su sa sobom donijeli Haggadu, koju je Sarajevo čuvalo i sačuvalo u svojim njedrima, kao svoj emanet prvoga reda.

Savjest čovječanstva

Brinem se, Vaša Eminencijo, jer to što izraelska „nepobjediva“ armija radi palestinskom nepokorenom narodu u Gazi ne može podnijeti savjest čovječanstva. Bojim se vala širenja anti-semitizma u svijetu, ali i islamofobije, jer to su dvije pošasti današnjeg svijeta, koje se naizmjenično poput zakona o spojenim posudama već odavno šire svijetom.

Eto, zato Vam pišem ovo pismo da Vas pozovem da dignete – da zajedno dignemo - glas protiv genocidnog holokausta u Gazi na temelju Božanske zapovijedi da: - Onaj koji ubije jednog nevinog čovjeka, isto je kao da je ubio cijelo čovječanstvo, a onaj koji spasi život jednom čovjeku, bilo kojeg, isto je kao da je spasio cijeli svijet.

Nije li vrijeme, nakon svega, da se čuje, da se zaori cijelim svijetom vaš jevrejski i naš muslimanski glas – zajedno kao jedan glas:

- Neka Sveti rat postane Sveti mir! Amin!

- Neka Pravedni rat postane Pravedan mir! Amin!

- Neka umijeće Rata postane umijeće Mira! Amin!

- Neka prokleta Osveta postane blagoslovljeni Oprost za Mir – Selam-Shalom ! Amin!

- Neka se odmah i bezuvjetno zaustavi genocidna opsada i granatiranje Gaze! Amin!

- Neka Svetom zemljom zavlada sloboda, mir i sigurnost za sve ljude dobre volje! Amin - navodi Cerić u pismu.