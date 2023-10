Šta će se desiti s ovom zdravstvenom ustanovom: Hoće li Studentska poliklinika biti ugašena

Priča o gašenju Studentske poliklinike provlači se unazad godinu, ali još nije donesena konačna odluka o statusu ove zdravstvene ustanove.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu je osnovan 1949., a kraj bi mogao doživjeti upravo ove - 2023. godine.

Naime, Vlada Kantona Sarajevo je 24. marta 2022. usvojila zaključak kojim se predviđa i restrukturiranje Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu.

Ovom odlukom planirano je da zaposlenici ove poliklinike budu raspoređeni u druge zdravstvene ustanove, dok bi studenti zdravstvenu zaštitu ostvarivali kao i ostali osiguranici u Kantonu Sarajevo, odnosno u domovima zdravlja.

Radnici nervozni

Iz Studentske poliklinike su nam kazali kako će sljedeće sedmice biti održan sastanak u Kantonu, gdje će se znati više informacija.

- Pozitivno smo odradili ovu godinu, imali smo više od hiljadu studenata, raznih profesora i nastavnika. Iznijeli smo ogromno breme posla. Šta se krije iza svega toga, ne znamo. Žele da sve stave u isti koš, zavode za sportsku medicinu i medicinu rada i nas. Malo je to apsurdno i teško, ljudi su ovdje nervozni, svi radimo i ne razumijemo čemu sve to, s obzirom na to da poslujemo pozitivno. Gdje će se studenti liječiti - kazali su nam iz Studentske poliklinike.

Dodatni haos

Pitali smo i bi li gašenje ovog zavoda utjecalo na zaposlenike, odnosno na njihov radni status.

- U zgradi će ostati mali broj ljudi, ostali ljekari će biti prebačeni negdje drugo. Dobili smo obećanje da niko neće ostati bez posla - istakli su iz Studentske poliklinike.

Dodatni problem predstavlja i to gdje će se liječiti studenti koji nisu iz Kantona Sarajevo.

Domovi zdravlja u Sarajevu su već dovoljno opterećeni, gužve su na svakom ćošku, iako su termini unaprijed zakazani. Kako ogroman broj studenata staviti u isti koš s djecom i starcima.

Prema nezvaničnim podacima, u Sarajevu studira više od 26.000 studenata koji nemaju prebivalište u KS.

Upit Vraniću

Iz Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS) su nam kazali kako nisu upoznati s ovom odlukom, ali da se svakako protive.

- To znači da će se studenti morati liječiti u domovima zdravlja koji su ionako opterećeni. Poslat ćemo upit ministru Vraniću pa ćemo vidjeti šta dalje - kazali su nam iz SPUS-a.