FHMZ: Pretežno oblačno sa slabim lokalnim pljuskovima

U srijedu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji na području Hercegovine i jugozapadu Bosne.

U većem dijelu Bosne slaba prolazna kiša je u ranim jutarnjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23 stepeni.

Trodnevna prognoza

U četvrtak, 26.10.2023., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slabi lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 stepeni, na jugu zemlje do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepeni.

U petak, 27.10.2023., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Moguća je slaba grmljavina. Vjetar umjerene jačine, sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepeni.

Biometerološka prognoza