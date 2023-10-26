Vijećnica Starog Grada Sarajevo Zukorlić-Pašalić nakon sramotnog glasanja: Poslije Bogićevića, srušili su Filipovića

Na sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo danas je izglasano da most kod Vijećnice dobije ime po Mustafi Mujezinoviću, bivšem načelniku, federalnom premijeru i ambasadoru, SDA-ovcu.



Vijećnici su tako sa 18 za nadglasali prijedlog Almedine Zukorlić-Pašalić (Narod i pravda) koja je podnijela inicijativu da se most nazove po velikanu rahmetli akademiku Muhamedu Filipoviću.

"Sa tom mrljom će morati živjeti"

Bruka je da Filipovića nisu smatrali "dovoljno historijskom ličnošću".

- Hvala vijećnicima i vijećnicama koji danas nisu glasali za sramotnu i lešinarsku odluku rušenja Filipovića.

Pojedinim vijećnicima je upravo rušenje Bogićevića (Bogića, op.a.) i Filipovića najvažnija i jedina referenca u vijećničkom radu i političkoj karijeri i sa tom mrljom će morati živjeti - poručila je za "Avaz" Zukorlić-Pašalić.

Naglasila je da im je "u Gradskom vijeću za izbor Bogičevića izgovor bio nepotizam, a danas se nisu mogli sakriti iza nepotizma i pritiska tadašnjeg načelnika Hadžibajrića (Ibrahima, op.a.).

- Tako da su danas bili to što zapravo jesu - vijećnici sa stavom da rahmetli Muhamed Filipović nije historijska ličnost. Istim vijećnicima je upravo akademik Filipović obnovom nacionalnog imena Bošnjak omogućio da budu Bošnjaci i da kao takvi djeluju kroz Gradsko vijeće Grada Sarajeva.

Poštovanje prema znanju i nauci

Skoro tri godine sam se borila da državi BiH pokažemo drukčiji pristup i svijest, poštovanje prema znanju, nauci i akademskoj zajednici kroz očuvanje lika i djela rahm. akademika Filipovića - kazala je Zukorlić-Pašalić.

Smatra sramotnim ono što su vijećnici i vijećnice uradili u ime Općine Stari Grad i Sarajeva.

- Ponižavanje i rušenje nije ni starogradski niti sarajevski manir i ja sam uvjerena da ćemo dočekati nove generacije koje će znati uvažavati najcijenjenije ambasadore svog grada i države Bosne i Hercegovine - zaključila je Zukorlić-Pašalić.