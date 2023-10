Adil Osmanović odgovorio lideru SDA: Bakir ne govori istinu

Iako je na Kongresu stranke, na kojem su ušutkani kritičari i eliminirana konkurencija, predsjednik SDA Bakir Izetbegović ostvario cilj, u javnim istupima nastavlja obračun s kadrovima vlastite stranke.



Nije lobirao

U posljednjem intervjuu za Šemsudina Mehmedovića je kazao da ga je kandidirao minoran broj općinskih organizacija, da je Safet Softić “procijenio da nema šanse” pa odustao, a Šefik Džaferović “smatrao da ga ljudi vole, cijene” i “nije lobirao”, te da Adil Osmanović na kolegiju nikada nije kazao ništa od onoga što sada govori.

Cilj Kongresa je i bio da se eliminira konkurencija Izetbegoviću, kaže Osmanović za “Avaz”, pa je sklonjen svako ko mu je bio “ne do ramena, već do pojasa”.

- Ovaj kongres je bio izrežiran. Nije trebalo tako raditi, a iz dana u dan se sve više pokazuje koji su bili razlozi. Reći da jedan Džaferović nije lobirao, nije zvao delegate Kongresa, po meni je neozbiljno. Valjda su delegati najodabranije članstvo SDA. Tu su poslanici, članovi Glavnog odbora, Predsjedništva, odbornici … pa ne treba valjda kod tih ljudi lobirati. Znači li to da su i potpredsjednici koji su izabrani izabrani zato što su lobirali, a ne zato što su sposobni - pita Osmanović.

Odgovarajući na optužbe da unutar SDA nikada nije govorio ono što govori danas, Osmanović kaže da je iznenađen takvom izjavom.

- Kako sad da kažem da ne govori istinu? Da ne upotrijebim neku težu izjavu. Vrlo dobro on zna šta sam govorio na sjednicama kolegija, a ono što sam poslije iznosio u medijima samo je 50 posto onog što sam rekao tamo. Vrlo dobro to znaju i moje kolegice i kolege koji sjede tamo. Ovakva izjava mu očigledno treba da me na neki način dodatno devalvira. Ja ne iznosim kritike iz bilo kakve lične ljutnje - dodaje Osmanović.

Ishitrena odluka

O svojim daljnjim koracima ne želi govoriti unaprijed te pojašnjava da nikada nije donosio ishitrene odluke. Naglašava da je BiH u ovom trenutku potrebna odgovorna, državotvorna politika.

- Politika koja zna, umije držati dobre odnose s predstavnicima međunarodne zajednice koji su ovdje nezaobilazan faktor. Takva politika je prijeko potrebna BiH - ističe Osmanović.

Najlakše je kritizirati

Izetbegović ne propušta priliku da trojku optuži za servilnost i izdaju, iako je slične dogovore sa SNSD-om i HDZ-om i sam sklapao.

- Iskreno, SDA ima najveće iskustvo kad je u pitanju rad sa SNSD-om i HDZ-om. Ništa se ta politika nije promijenila kad je u pitanju SNSD. Čudi me to što SDA, sa svojim poslanicima u PSBiH, koja ima toliko iskustvo i zna kako je doći do nekog zakona, koliko tu treba truda i sastanaka, ne podrži neke stvari. Sve što nas makar malo pokreće na evropskom putu treba podržati, a najlakše je kritizirati - kaže Osmanović.