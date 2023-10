Selimbegović obavio građansku dužnost: Ovo je vid ultimativne slobode koju smo skupo platili

Kandidat za načelnika Starog Grada Dženan Selimbegović (SDA) obavio je svoju građansku dužnost.

Nakon glasanja on je dao kratku izjavu za medije.

- Sam čin izbora neposrednih predstavnika građana je jedan čin ultimativne slobode, da smo to skupo platili i to najbolje danas vidimo sa strašnim scenama u Gazi gdje ljudi tamo sedam decenija traže put ka ovoj slobodi. Trudimo se da kreiramo međusobne odnose jer nam je je potrebna takva vrsta regulisanja, a na kraju krajeva to građani od nas traže - rekao je Selimbegović.

Ranije je glasao i njegov jedini protukandidat Irfan Čengić.

Inače, do 11 sati je glasalo svega 9,74 posto građana sa pravom glasa.