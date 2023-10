Selimbegović čestitao Čengiću, pa poručio: Lični uspjeh je to što sam uspio dokazati svoj kredibilitet

Nakon što je Irfan Čengić pobijedio, SDA-ov kandidat Dženan Selimbegović se obratio medijima.

Selimbegović je prvo čestitao svom protivkandidatu na pobjedi, a zatim se zahvalio svima onim koji su glasali za njega.

- Smatram to ličnim uspjehom da sam za kratak period uspio dokazati građanima svoj kredibilitet. Ostao sam dosljedan svom obećanju koje sam dao u neposrednim razgovorima s građanima koji su me odlučili podržati - kazao je on.



Bio sam novo lice za birače i znali smo da to zna biti nedostižna prednost na izborima, dodao je on, i rekao da to ne znači da je trebalo odustati.

- Bilo je jasno da izlazim na liniju političkom kandidatu koji je već deceniju aktivan. Ja sam bio jedno potpuno novo lice biračima, ali to nije prednost koja je nedostižna na izborima - poručio je.