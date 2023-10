Zašto je predsjednik RS odjednom postao kooperativan: Dodiku zamirisale evropske pare

Milorada Dodika, predsjednika RS i SNSD-a, sve je teže uhvatiti za rep glede toga šta govori i šta radi te kakvi su mu planovi, s obzirom na to da sada već na dnevnoj bazi kontrira samom sebi i pobija rečeno.

On je u posljednjih mjesec više puta poručio da nema usvajanja novih zakona dok se ne riješi pitanje Ustavnog suda BiH i stranih sudija. To je zaista i važilo nekoliko dana, pa su početkom oktobra SNSD-ovi ljudi i u Vijeću ministara i u Parlamentu BiH glasali protiv svih predloženih zakona dok se „ne riješi pitanje Ustavnog suda BiH“, odnosno (p)otjeraju strane sudije, na čemu Dodik insistira.

Promijenio mišljenje

No, kako on ima taj običaj, čini se da ni ovog puta neće previše istrajati u svom naumu. Tako je na sastanku s koalicionim partnerima u Istočnom Sarajevu Dodik najavio da će SNSD podržati zakon o sudovima BiH i zakon o sprečavanju pranja novca, koji se nalaze među 14 prioriteta Evropske unije. Dodik se pravdao poslije kako bi evropske zakone trebalo izuzeti od najavljenog bojkota institucija.

No, ključno je pitanje zašto je Dodik ponovo naglo promijenio mišljenje i postao spreman za usvajanje zakona neophodnih za evropski put BiH. Dodiku novca treba, a u priličnom je neobranom grožđu nakon što je dospio na crnu listu SAD i Velike Britanije te pod tihe sankcije EU, koja u projektima zaobilazi RS, a kredite ne odobrava, pa su Dodik i zvaničnici RS primorani obilaziti Mađarsku, Kinu i Tursku, moleći (uglavnom bezuspješno) za pare te se u konačnici zadužuju emitiranjem obveznica.

Uvijek oprezno

A Evropska unija u narednim godinama planira ozbiljna ulaganja u region zapadnog Balkana. Dodik već ima iskustvo s tim šta znači biti zaobiđen, s obzirom na to da su sva četiri projekta u vrijednosti od 303 miliona eura koja su odobrena za BiH ove godine koncentrirana u FBiH.

On shvata da su kooperativnost i provođenje evropskih reformi neophodni preduvjeti da sebi skine tihe sankcije te spriječi da RS ode u potpunu izolaciju i ostane bez novca.

No, i evropski zvaničnici, ali i Dodikovi partneri ozbiljno bi trebali shvatati da se s njim nikad ne zna, odnosno da je njegova kooperativnost najčešće kratkog daha, do prve prilike kad dovoljno ojača da ponovo pravi haos, blokira i prijeti.

Konaković optimističan

S obzirom na to da sadržaj zakona tek treba biti usaglašen, posebno zakona o sudovima, to će biti pravi ispit za Vijeće ministara. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izrazio je optimizam, kazavši da bi već do kraja mjeseca zakon o sudovima mogao biti gotov i u parlamentarnoj proceduri.