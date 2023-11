Ivana Marić za "Avaz": Poruke su bile jasne da BiH napreduje, Komšić šteti imidžu države

Umjesto da se fokusira na pozitivnu atmosferu i podršku promjenama u BiH i nastavku njenog evropskog puta, predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić nastavlja svoj sukob sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Ovo je za "Avaz" izjavila politička analitičarka Ivana Marić, komentirajući Komšićevo današnje obraćanje pred Vijećem sigurnosti UN-a.



- Slušala sam predstavnike svih država članica, svaka je pohvalila napredak BiH, funkcionalniju vlast, usvajanje evropskih zakona, dali su punu podršku visokom predstavniku, a Milorada Dodika označili kao nekoga ko pravi probleme. Podsjećam, prošli put poruke su bile da ništa ne valja, nema napretka, svi u istom košu, a sada su one sasvim jasne - BiH napreduje, Dodik nazaduje. Komšić je trebao biti dio tog vala, da prihvati da je ova vlast uspjela nešto, da i on identificira Dodika kao krivca za zastoje, ali on nažalost nastavlja sukob SDA i DF sa Šmitom i unutrašnji sukob sa visokim predstavnikom iznosi u svijet. Na taj način svoj lični i interes Bakira Izetbegovića, SDA i DF, stavlja ispred interesa države - kaže Marić za "Avaz".

Tako se Komšić, dok sve članice Vijeća sigurnosti daju punu podršku visokom predstavniku, svrstao na stranu na kojoj je i Dodik, koji također konstantno napada i vrijeđa Kristijana Šmita i ne priznaje njegov legitimitet.

- U suštini, on je bio dio prethodne nesposobne vlasti i ne može da prihvati da je ova politika koju vode Nikšić, Konaković i ostali, politika razgovora i pomaka umjesto svađa i blokada, uspješna. Nekoliko država članica je i pozivalo da se prestane sa podizanjem tenzija i širenja mržnje i da se posveti razgovoru. Sada je jasno koliko je ta politika koju su vodili on i Izetbegović bila neuspješna. Međutim, Komšić nanosi štetu imidžu države. U trenutku kada se donosi odluka o otvaranju pregovora o članstvu u EU i kada se najavljuju investicije u različite konkretne projekte od kojih će građani imati koristi, Komšić govori protiv onoga ko može doprinijeti da se to što prije odvija - ističe Ivana Marić za portal "Avaza".