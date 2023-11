Kovačević: RS odluke donosi sama, "zeleno svjetlo" od Lavrova potrebno Šmitu

Milorad Dodik, a i generalno mi iz Republike Srpske smo prepoznatljivi baš po tome da sami, samostalno i autonomno donosimo svoje političke odluke, a ako je nekome potrebno "zeleno svjetlo" od Sergeja Lavrova - onda je to upravo Kristijan Šmit (Christian Schmidt) koji, između ostalog, i bez glasa Rusije ne može postati visoki predstavnik, izjavio je delegat u Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

"Čovjek bez manira"

- Vidimo da je Šmit počeo misliti da što više sam za sebe govori kako je on visoki predstavnik, pa to ponavlja iz dana u dan, misli da će ga to i učiniti visokim predstavnikom. Međutim, neće. Bez relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a može da bude šta god hoće i želi, ali visoki predstavnik ne može da bude - rekao je Kovačević.

Ono što zabrinjava, misli Kovačević, "jeste da vidimo da već u nekoliko navrata Šmit koristi određenu vrstu rasnih teorija i zakona, pa o sebi govori u kontekstu Evropljanina, a nama koji ovdje živimo negira čak i to da smo Evropljani iako na tlu Evrope živimo oduvijek".



- U tom kontekstu treba posmatrati i to da nas je on, u maniru čovjeka bez manira, prvo nazivao majmunima u cirkusu, a da je evo sad prešao na to da nas naziva bikovima. Mislim da je to izuzetno zabrinjavajuće i da bi i za zemlju koja ga je ovdje poslala trebao da bude ozbiljan alarm na koji način Kristijan Šmit reprezentuje tu zemlju koja ga je ovdje poslala - ukazao je Kovačević.

Približiti BiH Evropi

I na kraju, da ne bude da samo kritikujemo Šmita, naveo je Kovačević, vidimo i da je rekao da treba da učinimo više da BiH približimo Evropi.

- Republika Srpska radi mnogo na tome i ono što je bitno da zna i Šmit i svi ostali jeste da nije bilo nijednog puta BiH prema EU da na tom putu nije bio veliki potpis RS, pa ako treba i Milorada Dodika, a da će pravi potezi na tom putu BiH moći uslijediti tek onog trenutka kada se ispuni osnovni preduslov, a to je da Kristijan Šmit napusti BiH - poručio je Kovačević za Srnu.