Predsjednik turskog Parlamenta: Ne želimo napetosti na Balkanu, stojimo uz BiH

Predsjednik Velike narodne skupštine Republike Turske Numan Kurtulmuš govorio je o aktuelnim političkim temama u svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini.

Govoreći o Gazi, kazao je da je to drama cijelog čovječanstva i da nisu dovoljne riječi kako bi se opisala brutalnost koju trpi tamošnji nado.

Otvoreni genocid u Gazi

- Ako ćemo dati pravo značenje tim dešavanjima, riječ je o otvorenom genocidu. Ne obazirući se da li je riječ o djeci, ženama, mladima, starima, ne obazirući se na to da je riječ o civilima, nažalost, blizu 10.000 ljudi je ubijeno. I znamo da je riječ o više od četiri hiljade djece.

To je jedan strašan zločin kojeg se treba sramiti cijeli svijet. Sramota nas je čak da govorimo o tome. Pa čak nas je stid od toga što nas je stid. Ali nažalost, iste stvari su se dešavale u genocidu u Srebrenici.

Imate one koji vrše genocid, zločince i ubice, imate one koji ih podržavaju, imate one koji zatvraju svoje oči pred onim što oni rade, imate i one koji izgledaju kao da osuđuju njihove zločine ali sa druge strane govore žrtvama da ni oni nisu trebali uraditi neke stvari. Isti taj film još jednom gledamo danas u Gazi.



U Gazi isto tako imate ubice, imate one koji podržavaju ubice, imate one koji šute. Ali hvala Bogu, možemo reći da u svim dijelovima svijeta imamo savjesne ljude koji ne žele biti dio ovog zločina protiv čovječnosti.

Kako zločini nacista u Aušvicu nisu ostali nekažnjeni, kako ubice i zločinci koji su počinili genocid u Srebrenici nisu ostali nekažnjeni, vjerujem da će i ubicama koje vrše ovaj genocid u Gazi biti suđeno i da neće ostati nekažnjeni. Ovdje se radi o jasnom zločinu protiv čovječnosti. Nadamo se će se što prije uspostaviti primirje, da će se što prije omogućiti slanje osnovnih životnih potrepština nevinim i potlačenim ljudima u Gazi. Mi kao Turska, uz vodstvo našeg predsjednika, radimo sve što je u našim mogućnostima da se ovaj problem riješi uspostavom stalnog i pravednog mira - rekao je Kurtulmuš za Hayat.

Tri rješenja

Naglasio je kako je jedno od rješenja za mir i osnivanje nezavisne države Palestine sa glavnim gradom Jerusalemom sa granicama iz 1967. godine.

Drugo rješenje je, kaže on, da ti navodni doseljenici odmah napuste mjesta koja im ne pripadaju, a treće da se omogući zaštita svetih mjesta na čelu sa Mesdžidul-aksom.

- Nažalost, međunarodna zajednica već više decenija to nije u stanju omogućiti. Zajedno sa ovim zločinima je na vidjelo izašlo sljedeće. Ne postoji nešto što se naziva međunarodnim sistemom, taj sistem je propao.

To je svijet kojim kako žele vladaju oni koji su jaki, koji imaju oružje, oni koji imaju medijsku moć, oni koji imaju ekonomsku moć. Htjeli mi to, ili ne, to se neće moći tako nastaviti. Mi kao Republika Turska kažemo da je svijet veći od pet i da je neophodno da se uspostavi jedan novi svjetski sistem koji će biti pravedan i gdje će svi biti jednaki - kazao je Kurtulmuš.



On je podsjetio kako su Američke institucije ranije istakle "kako ne postoji crvena linija za Izrael".

- Pored toga su poslani nosači aviona kao podrška Izraelu što u prevodu znači da se niko ne mješa i ne pokušava spriječiti Izrael u njihovom radnjama, a ukoliko bi se takvo nešto desilo mi smo tu. To je poruka koje je poslana svima.

Tako da je moguće reći da svi oni koji podržavaju Izrael i oni koji ne osuđuju Izraelske napade snose krivicu i da su partneri u zločinu. Naravno da mi kao Turska ne prihvatamo napade na civile ma od koga oni dolazili i prema kome se odnosili, to jednostavno nije moguće prihvatiti ali isto tako nije moguće prihvatiti ovu stvar.

Ne može postojati hijerarhija među civilima npr. kada bivaju ubijeni civili na jednoj strani to je loše i ružno, ali na drugoj strani u bolnici Šifa npr. kada je ubijeno 500 ljudi, to je onda dobro. Ovo nema nikakve logike i tu nema humanosti. Tako da svi oni koji podržavaju Izrael bit će odgovorni pred historijom - smatra on.



Bitno da BiH opstane kao suverena država

Kurtulmuš je istakao kako je temeljna strategija Turske na Balkanu održiva stabilnost i napredak.

Kazao je kako Turska zna da na Balkanu postoje određene senzibilnosti, napetosti i politička razilaženja, ali da smatra kako balkanski narodi mogu graditi zajedničku budućnost.

- Nikako ne želimo na ovim prostorima nove napetosti i nove sukobe. Posebno je bitno da Bosna i Hercegovina koja sadrži različite entitete, koja je suverena i neovisna država opstane kao takva.

Takva Bosna i Hercegovna je bitna za stabilnost i napredak regije, te je to i garancija sigurnost regiona. Mi smo mišljenja da je uslov za mir koji je postignut Dejtonom postizanjem zajedničkog nacionalnog identiteta svih entiteta. Također tu su i druga dešavanja u zemljana regiona kao što je na relaciji Kosovo-Srbija i vjerujemo da to ne smije imati odraza u Bosni i Hercegovini, te da tamošnje napetosti nemaju nikakve veze s Bosnom i Hercegovinom.

Mi kao Turska potpuno podržavamo BiH na putu prema EU i projektima visoke važnosti za BiH i nadamo se da će BiH sve svoje različitosti iskoristiti i spojiti te kao takva država nastaviti svoj put do Sudnjeg dana - poručio je Kurtulmuš za Hayat.