Trivić: Dodik je "zaboravio" da naredi Šmitovo hapšenje kada je došao uprkos njegovoj zabrani

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić kazala je da je Milorad Dodik, kojeg ona naziva "lažnim predsjednikom", potpuno nestabilan.

- U dugačkom naklapanju u vezi svog sudskog procesa, koji je sam sebi režirao i za njega napisao i scenario, pa se, potom, veoma uplašio, pokušava sada da nametne mene kao glavni problem svog sudskog problema, što je nonsens očekivan od Dodika. Da podsjetim lažnog predsjednika: Prvo je prihvatio nametnutu Šmitovu odluku o finansiranju opštih izbora, koje je, potom, pokrao. Zatim je, bez riječi, jer mu je to odgovaralo, prihvatio Šmitovu izjavu o “manjim nepravilnostima” na izborima, iako je riječ o najgrubljim falsifikatima i gaženju volje naroda koju je Dodika porazio.

Potom je naredio da Šmit ne smije da uđe u RS, a kada je Šmit, i pored Dodikove zabrane, nastavio sa dolascima u RS, Dodik je “zaboravio” da, tokom Šmitovih boravaka u RS, naredi Šmitovo hapšenje, kao što je obećao. Sada Dodik Šmita, preko svog potrčka Nenada Nešića, naziva ilegalnim migrantom, zaboravljajući da naredi tom istom Nešiću, koji je, nažalost, ministar sigurnosti BiH, da se ilegalni migranti, ako to jesu, moraju tretirati po zakonima i pravilima o ilegalnim migrantima.

Dodik treba da se odluči da li je Šmit tu ili nije tu i da prestane s manipulacijama da je Šmit tu kada Dodiku odgovara, a da nije tu kada mu ne odgovara. Očitio mu sada ne odgovara zbog njegovog ličnog problema sa Sudom i Tužilaštvom BiH. Dodik bi trebalo sam da se nosi sa svojim ličnim problemom, a ne da u njega uvlači cijelu RS, navaljujući na narod svu pogubnost vlastitih politika. Svojim retrogradnim politikama i politikama izolacije nanio je nemjerljivu štetu RS i njenom narodu, a ono što je paradoksalno - upravo on, Dodik, nema nikakav legitimitet da to radi - iako kao papagaj ponavlja da je predsjednik, on to nije, jer mu narod nije dao mandat.

Zato se Dodik i sveti narodu i pokušava da ga gurne zauvijek u ponor. Kao što je lažni predsjednik, Dodik je isto tako i lažni patriota i lažni zaštitnik Srba. I na kraju da podsjetim zaboravnog Dodika: Njegov SNSD je izglasao i Zakon o Sudu BiH i Zakon o Tužilaštvu BiH u Parlamentu BiH. Nije mu smetalo da taj isti Sud 20 godina presuđuje brojne Srbe, problem je samo kada treba da sude njemu, a u tu situaciju sam se doveo. Neka bude muško i prihvati posljedice vlastitih poteza. Neka ne uvlači narod u svoje sulude političke igre. Što se mene tiče, odlično znam gdje je i ko je Dodik, kao što odlično znam i gdje su svi ostali akteri na političkoj sceni BiH i RS. Dodikove naricaljke nad sopstvenom političkom sudbinom neće me ni u čemu pokolebati.