Elmedin Konaković za "Avaz": Popravljamo greške palog režima

Građanima Bosne i Hercegovine uskoro neće biti potrebna viza za Ujedinjene Arapske Emirate (UAE). Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković je potpisao sporazum o ukidanju viza, zajedno s državnom ministricom za međunarodnu saradnju UAE Rem el-Hašimi (Reem Al Hashimi), a na snagu će stupiti 7. decembra.

Zašto je to važno, šta to znači za građane ove zemlje, ali i investicije i ekonomiju, kao i turizam, te zašto se čekalo toliko dugo (građanima UAE viza za BiH nije potrebna još od 2015. godine), govorio je za „Dnevni avaz“ ministar Konaković.

Diplomatske (ne)aktivnosti

- Bilo koje ukidanje viza za bilo koju zemlju, pa i BiH, važna je stvar. Podiže se sama vrijednost pasoša BiH, pokazuje se da smo zemlja koja se stabilizira, čiji su građani dobrodošli u gotovo sve dijelove svijeta.

Imamo mi tu još posla, ali ovo ukidanje viza s UAE smatram zaista važnim dostignućem. Čini mi se da smo, uz Sjevernu Makedoniju, jedina zemlja regiona koja je imala vize do sada, to nisu trebale ni Crna Gora ni Srbija, naravno, ni zemlje Evropske unije, tako da hvatamo voz i to se, prema mom mišljenju, trebalo dešavati ranije. Ali s naše strane su trebale određene diplomatske aktivnosti kako bi do toga došlo - istakao je Konaković.

Dodao je da Dubai postaje jedan od finansijskih centara svijeta, prostor u kojem se dešava mnogo ekonomskih procesa, u kojem ima jako puno Bosanaca i Hercegovaca koji pokušavaju realizirati svoje ideje i biznise.

- Ono što je vrlo važno, Emirati su 11. zemlja po investiranju u BiH i mislim da su broj jedan od zemalja Zaljeva po iznosu investicija. A u najavi je još mnogo investicija. Ima mnogo interesa za to. Pogledajte samo u kakvim su odnosima Srbija i UAE, da je to vrlo značajan investitor u Srbiji, zašto bismo mi prijatelje gubili, tjerali ih da investiraju u region, a da zaobilaze BiH, da u nju ne dolaze? To su greške koje popravljamo i mi smo zaista na dobrom putu - rekao je Konaković.

Smatra da smo generalno lošom diplomatijom udaljavali svoje prijatelje od BiH.

Nepromišljeni potezi

- Sve zbog nepromišljenih poteza, guranja nosa u stvari koje nisu naše, nego njihove interne. I to šta smo, o tome sam više puta govorio, zatekli od ovog palog režima, a pogotovo u odnosima sa zemljama Istoka koje tradicionalno smatramo prijateljima. Bilo je vrlo loše stanje. Mislim da smo uspjeli za kratko vrijeme stabilizirati te odnose, a upravo ovakve stvari potvrđuju jačanje tih bilateralnih odnosa, u ovom slučaju između UAE i BiH. Ne znam zašto prije nisu uložene adekvatne diplomatske aktivnosti. Podsjetit ću da je ministar vanjskih poslova UAE prvi put nakon 14 godina došao u zvaničnu posjetu BiH i odmah, mogu reći u kratkom roku, odnosno nekoliko mjeseci nakon njegove posjete bilježimo još neke pomake. Pred nama su još neki sporazumi i memorandumi - poručio je Konaković.