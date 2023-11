Numanović o trenutnom stanju u BiH: Neophodan je sveopšti probosanski politički blok

Riječ je i o nečemu što možemo nazvati mentalitetskim problemom, rekao je Sead Numanović, komentarišući političku pluralizaciju u Bosni i Hercegovini, sve jasnije udare SNSD i HDZ na državni poredak, te uticaje međunarodnog faktora u programu Radija BIR.

Civilizacija u dubokom vrenju

- To što rade političari ili stranci nije problem, problem je u tome što mi to dopuštamo, pristajemo na to, pa i učestvujemo u tome. Prosto je fascinantno koliko se svijet danas bavi glupostima i nebitnim stvartima.

Očigledno je civilizacija, posebno ova zapadna u dubokom vrenju. Vrijednosti uz koje sam ja odrastao više ne postoje, poništene su društvenim mrežama i ovom četvrtom industrijskom revolucijom.

Nove vrijednosti nisu definirane, a u toj tranziciji je jedan haos koji nama posebno ne odgovara, jer znači da postoji realna opasnost da država nestane - rekao je Numanović.

Numanović se osvrnuo na potrebu i mogućnost uspostavljanja sveopšteg probosanskog političkog bloka u Bosni i Hercegovini.

Stranke liče jedna na drugu

- Neophodan je sveopšti probosanski politički blok. Kada razgovarate sa običnim ljudima, oni traže političara koji će im reći da će ovo biti država, a država postoji ako vladaju dobri zakoni koji se poštuju i ako funkcionišu institucije sistema.

Problem je u tome što je politika personalizirana, a stranke međusobno liče jedna na drugu. Sve su liderske i temelje se na tome da se mora održavati kult vođe, gdje se vođa razumijeva kao neupitan i bezgrešan - istakao je Numanović.

Govoreći o odnosu prema Palestini i refleksijama na bh. društvo, spomenuo je i slučaj kontroverznog izraelskog biznismena Amira Grosa Kabirija (Gross).

On je kupio mostarski Alumunij, a mediji su objavili da je registrirao udruženje pod nazivom "Privredna komora države Izrael u BiH".

Numanović je rekao da, ukoliko ima osnova za lažno predstavljanje, da se time trebaju pozabaviti nadležne državne institucije.