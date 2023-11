Aćimović: Dodik ima najbolji politički momenat u karijeri, zato je krenuo u ovo

Bivši bh. diplomata i ekonomski stručnjak Draško Aćimović gostovao je u emisiji Face to Face sa Senadom Hadžifejzovićem.

On je kazao da predsjedniku RS Miloradu Dodiku treba de facto, a ne de jure otcjepljenje.

- Dodik ima odličan momenat, najbolji u političkoj karijeri. Dobio je sve u RS-u što je mogao dobiti, kontroliše i Vijeće naroda RS. Po prvi put je imenovao bošnjačkog ministra u Vijeću ministara, ima četiri delegata u Domu naroda BiH, ima svoje ljude u FBiH. Njegova pozicija dobra, zato je krenuo u ovaj svoj politički momenat.

Finansijski sistem

Govorio je i o finansijskom sistemu BiH.

- BiH imala pet miljardi viška od 2021., niko ne zna gdje su te pare i opet traže od EU. BiH bi mogla biti među najbolje stojećim državama. Skupili smo višak novca, imamo višak novca dajte da ga raspodijelimo, da damo ljudima koji trebaju. Tri godine ignorišu, bave se populizmom, ukinut će ovo ono, i onda dođe EU i kaže da sam bio upravu za sve što sam govorio. Ukinute komunalne usluge govorim već tri godine. Zašto omalovažavate ljude?! Za jednog penzionera kad ne plati komunalne usluge to je 20 posto povećanje. Prestanite sa populizmom. Doveli smo ljude do granice gladi. Ili ćemo nastaviti dalje sa populizmom ili ćemo početi pomagati ljudima i napraviti transparentne troškove. Budžet RS-a nije u toliko katastrofalnom stanju, BiH mogla uzeti krediti od 0,0 procenata i zatvoriti finansijski sistem. Niko se time nije interesovao. Mogli smo zamoliti da se i nama otpiše dio dugova.

Konferencija za budućnost

Riječi je bilo i o vlasti, foteljama i Evropskoj uniji.

- Trojka došla do fotelja, ako je to bio cilj, eto ga. Konaković pokazuje želju da pokrene procese, međutim već su se uključile razne interesne grupe, koje su forsirale da bude ovakvo Vijeće ministara. Sa ovakvim Vijećem ministara ne možemo krenuti dalje, Dodik ga kontroliše. Ako u startu napravite grešku… Treba organizovati konferenciju za budućnost BiH, nećemo nazvati Dejton 2, nego konferencija za budućnost. Njoj treba i pozicija i opozicija i međunarodna zajednica. Treba ih zatvoriti u kasarnu i dok se ne dogovore ne puštati ih. Kada bi usvojili svih 14 zaključaka mogli bi dogovarati sa EU ubrzani pristup. Cilj je stvaranje jedne BiH koja ima budućnost. Ako se usvoji 14 prioriteta i da se paralelno usvoje još dodatne stvari na konto toga tražiti od EU da ćemo ići bržim putem i da uđemo u proces konkretizacije finansijske pomoći, to je jedino rješenje. Parcijalnim svađama nabacuju samo jednu temu. Kritikujem uvijek Dodika, ali on je rekao dajte da usvojimo svih 14 tema. Moramo napraviti EU Dejton, samo tako možemo doći do rješenja. Da bi građani imali koristi moraju otvoriti to pitanje. Dajte da napravimo zemlju u kojoj ćemo funckionisati i imati budućnost - naglasio je.