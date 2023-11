Stiže blagi pad temperatura: Na planinama moguć snijeg

U našoj zemlji danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno slaba kiša je zabilježena za zapadu Bosne.

Temperature zraka u 13 sati (°C): Bjelašnica 3; Ivan Sedlo 11; Livno 12; Široki Brijeg 13; Mostar 14; Drvar, Sokolac 15; Bugojno, Sarajevo, Trebinje 16; Stolac 17; Bihać, Neum, Srebrenica 18; Zenica 19; Prijedor 20; Gradačac, Sanski Most, Tuzla, Zvornik 21; Banja Luka, Doboj 22; Bijeljina 23;

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na planinama je moguć slab snijeg. Tokom poslijepodneva postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a prema kraju dana i u ostatku zemlje. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i jugozapadni. Prije podne su povremeno mogući jaki udari vjetra. Poslije podne u Hercegovini vjetar mijenja smjer na sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 8 do 14, na jugu zemlje do 18 °C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Prestanak padavina prema kraju dana. Temperataura zraka između 10 i 12 °C.