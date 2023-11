FHMZ: Danas sunčano, narednih dana kiša

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove prije podne magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 18 stepeni.

Narednih dana kiša

U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U višim područjima i na planinama slab snijeg. U Hercegovini, centralnim i sjevernim područjima Bosne su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu zemlje do 14 stepeni.

U subotu pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake poslije podne. Slabe padavine u jutarnjim satima i dio prijepodneva se očekuju u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. U nižim područjima slaba kiša, a u višim susnježica ili slab snijeg. Vjetar slab do umjeren, veći dio dana, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 12, na jugu zemlje do 14 stepeni.

Agrometeorološka prognoza

Nakon kratkotrajne stabilizacije vremena, u petak očekujemo ponovo promjenjivije uz kišu i pljuskove izraženije u Hercegovini, te pad jutarnjih i najviših dnevnih temperatura pri čemu su moguće snježne padavine u višim područjima Bosne.

Ozime kulture u dosadašnjem periodu imale su povoljne toplotne i vodne uslove za klijanje, nicanje, rast i razvoj. U drugom dijelu predstojeće sedmice, na planinama i visoravnima centralne, istočne i jugozapadne Bosne očekuju se uslovi za pojavu mraza pa će i ozimine imati primjerenije uslove za zimsko mirovanje.