FHMZ: Danas oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, na planinama moguć snijeg

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na planinama je moguć slab snijeg. Tokom poslijepodneva postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a prema kraju dana i u ostatku zemlje. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i jugozapadni. Prije podne su povremeno mogući jaki udari vjetra. Poslije podne u Hercegovini vjetar mijenja smjer na sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 8 do 14, na jugu zemlje do 18 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Prestanak padavina prema kraju dana. Temperataura zraka između 10 i 12 stepeni.

Narednih dana kiša

U četvrtak pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove prije podne magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 18 stepeni.

U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U višim područjima i na planinama slab snijeg. U Hercegovini, centralnim i sjevernim područjima Bosne su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu zemlje do 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Tmurno vrijeme praćeno padavinama, iako bez izrazitih temperaturnih oscilacija, kod meteoropata će uzrokovati nešto jače tegobe, pretežno u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Uz povećan sadržaj vlage u zraku, osjet hladnoće u drugom dijelu dana će biti izraženiji, stoga je preporučljivo adekvatno se odjenuti. Hronični bolesnici ne bi trebali pretjerivati sa aktivnostima.