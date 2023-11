Nikšić: Članove Predsjedništva BiH birati u Parlamentu

Premijer FBiH i lider SDP-a Nermin Nikšić izjavio je kako postoji visok stepen saglasnosti da bi se pitanje izbora članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine moglo riješiti indirektno, izborom u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Nikšić je u intervjuu za "Buku" rekao kako se o tome još moraju voditi dodatni pregovori. Tokom intervjua je istakao da je SDP najveća multetnička stranka u Bosni i Hercegovini.

- Za nas priča o legitimnom predstavljanju apsolutno nije tema. Naravno da to znaju i naši partneri, ali isto tako znaju da smo opredijeljeni tražiti rješenje u skladu s odlukama Suda za ljudska prava u Strazburu i Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini - rekao je Nikšić.

O povećanju minimalnih plaća

Govorio je i o najavljenom povećanju minimalne plaće na 1.000 KM, te smanjenju opterećenja privredi. Odgovarajući i na konstataciju da ekonomisti, ali i direktor Poreske uprave FBiH poručuju da od toga nema ništa, premijer je rekao:

- Zanimljivo je i meni čitati te komentare. Mnogi su govorili da je to neznatno povećanje i da to neće ništa značiti. Pa ako je tako, onda je najbolje i da ne povećavamo. Zar ne?

Ovdje su ponovo u pitanju dvostruki aršini očekivanja od naših prethodnika i od nas. Njih nisu kritikovali kada ništa nisu radili, a nas kritikuju i kada radimo nešto što će neupitno imati veliki utjecaj na živote građana, razvoj privrede i osnaživanje države. Da li je zaista toliki problem kada će početi primjena, ako su do sada protraćene godine bez ikakvog napretka?

Bez dileme, svako može imati svoj stav i slobodno ga iznositi, ali bi bilo dobro da to rade uz argumente. Za razliku od ekonomskih stručnjaka, direktor poreske uprave ima obavezu da provodi politiku vlade i da poštuje zakone koje parlament usvoji. Radimo koliko možemo, tempom koji je moguć i sigurno je da ćemo povećati minimalne plate na 1.000 KM, da ćemo smanjiti davanja na plate i još mnogo toga što će poboljšati položaj i radnika i poduzetnika, ali i države.

Paralelno s ovim aktivnostima želimo uvesti apsolutnu fiskalizaciju u realnom vremenu što znači uvođenje reda i vladavine zakona. Smatram bitnim naglasiti da je BiH jedinstveno ekonomsko tržište i da dogovaram sa premijerom Viškovićem sinhronizirani početak primjene ovih zakona.

O EU putu BiH

Govorio je i o EU putu naše zemlje, kao i nedavnoj posjeti predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen (von der Leyen).

- Kada smo pravili koaliciju s partnerima okupljenim oko HDZ-a i SNSD-a malo je bilo onih koji su vjerovali da ćemo uspjeti bilo šta dogovoriti. Zajedničkim radom i upornim insistiranjem na razgovoru, a ne blokadama i provokacijama, uspjeli smo dogovoriti prve zakone s liste EU prioriteta.

Za nekoliko mjeseci smo ispunili neke od EU prioriteta i intenzivno radimo na usvajanju dodatnih zakona. Da bi javnosti bilo jasnije koliko je to težak posao, dovoljno je prisjetiti se da prethodna vlast za četiri godine nije uspjela skoro ništa dogovoriti po pitanju EU uvjeta.

Ovdje želim naglasiti da te zakone ne donosimo samo da bismo ispunili zahtjeve EU već zato što ti zakoni osiguravaju stabilnost i prosperitet BiH. Kako smo krenuli sa reformama tako ćemo i nastaviti jer je to zajednički interes svih strana u pregovorima.

Oko nekih zakona ćemo se lakše dogovoriti, a za neke će nam trebati više vremena i uvjeravanja. No, ne sumnjam da ćemo imati dovoljno argumenata, kvalitetnih projekata i stručnih ljudi za dobijanje novca iz fonda za zapadni Balkan - kazao je Nikšić.

Problemi u Dom zdravlja Konjic

Nikšić se dotakao i problema Doma zdravlja u njegovom rodnom Konjicu.

- Sve su to problemi koje smo zatekli, ali moram biti korektan pa reći, kako nisu generisani samo od prošle vlasti. Smatram da su to prije svega problemi koji nastaju zbog našeg komplikovanog ustavnopravnog uređenja. Naravno da postoji rješenje, ali koje trenutno niko neće tako da sagleda.

Rješenje je u racionalizaciji organizacije zdravstvenog sistema u Federaciji, koje bi se ogledalo u gašenju kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, formiranju jednog fonda i u skladu s tim organizaciji svih nivoa zdravstvene zaštite. Nažalost, kod nas je to onda vrhunsko političko pitanje i radije ćemo životariti, kako je to sada slučaj, nego ozbiljno pristupiti sistemskom rješenju problema. Interesantno je kako to javno ne žele zagovarati ni sami zdravstveni radnici, iako u neformalnim razgovorima većina to priznaje kao jedino moguće rješenje.

Tako je i pitanje Doma zdravlja u Konjicu. Kada bi neko i riješio njihova dugovanja, koja s kamatama iznose preko 20 miliona ili osnovni dug od nešto više od 10 miliona, oni bi opet za godinu dana imali dug od milion KM, jer jednostavno svakog mjesec im nedostaje preko 80.000 KM da bi servisirali svoje obaveze. Svaka pomoć koju bi im pružila federalna vlada, a nešto i hoćemo, nažalost ne rješava problem već samo produžava agoniju - poručio je Nikšić u intervjuu za "Buku".