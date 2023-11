Zlatko Miletić ide u penziju: Dobit će 30 hiljada KM otpremnine

Delegat u Domu naroda PSBiH Zlatko Miletić stekao je uvjete za penziju, a ovu informaciju je potvrdio za medije.

- Imam 46 godina i sedam mjeseci s beneficiranim stažem, a 42 "običnog" staža osiguranja i morao sam otići po sili zakona - kazao je Miletić.

Kada bilo koji od zvaničnika u BiH odlazi u penziju, postavlja se pitanje otpremnine. Naime, prema važećim zakonima, državni zvaničnici koji odlaze u penziju imaju pravo na otpremninu u visini od šest neto plaća. U Miletićevom, kao i u mnogim prethodnim slučajevima, taj iznos je oko 30.000 KM.

- Ja nisam podnio zahtjev za otpremninu, već za penzionisanje. Administrativna komisija podnosi zahtjev za sve penzionisane, s obzirom na to da je to pitanje regulisano zakonom. Iznos koji budem i kad budem dobio podijelit ću u humanitarne svrhe, o čemu ćete biti obaviješteni, jer sam do sada dva puta glasao da se zakon promijeni i taj iznos smanji na 6.000 KM ili šest prosječnih plata - dodao je Miletić.