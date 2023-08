Marić: Da li će tužilaštvo pozvati Miletića na razgovor, dosta je šuplje priče?!

Politička analitičarka Ivana Marić oglasila se danas na Twitteru reagirajući na izjave Zlatka Miletića delegata u Domu naroda BiH.

- Da li će tužilaštvo pozvati Miletića na razgovor o nezakonitostima bivšeg ministra vanjskih poslova, za koje je znao, a nije ih prijavio? Dosta više šuplje priče. Ako nešto znate, onda prijavite. Svi mi sve kao znamo, a niko ništa ne prijavljuje i niko ne odgovara za to – navela je Marić na Twitteru danas.

U javnosti se digla bura kada su procuire informacije prošlogodišnjeg skandala kada je tadašnja ministrica vanjskih poslova Bisera Turković na Baliju umjesto jednog provela sedam dana, što je državu BiH koštalo više od 11.000 KM.

Miletić je odlučio podnijeti krivičnu prijavu protiv pojedinih bivših i sadašnjih ministara, ali i drugih odgovornih osoba u ministarstvima, agencijama i upravama zbog zloupotrebe finansijskih sredstava i nezakonitog zapošljavanja; odnosno zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi.

- To nije slučaj samo za nju (op.a. Turković). To je radio svaki ministar u prošlosti samo oni to prikrivaju uspješno. Ja znam jednog bivšeg ministra vanjskih poslova koji je vodio svoje prijateljice na te vrlo udaljene destinacije. I da ne bi Ured za reviziju provalio šta radi, dijelio bi službene naloge na njih nekoliko da bi sakrio da ide prvom klasom i da plaća kartu u iznosu od 10.000 maraka za jednu osobu, u jednom pravcu – izjavio je Miletić.