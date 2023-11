U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme sa kišom.

U višim područjima i na planinama susnježica ili snijeg.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 12, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 °C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom i susnježicom. U višim dijelovima grada snijeg. Temperatura zraka između 1 i 4 °C.