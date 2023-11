FHMZ: Postepeno naoblačenje tokom dana, navečer moguća kiša

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne danas se očekuje pretežno vedro. U ostatku zemlje umjereno oblačno vrijeme, uz postepeno naoblačenje tokom dana. U jutarnjim satima je moguć mraz. Krajem dana i dio večeri lokalno slaba kiša je moguća ponegdje u sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 6 do 12 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne postepeno naolačenje. Jutarnja temperataura zraka oko -2, a dnevna oko 7 stepeni.

Početkom sedmice kiša

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva lokalno slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U kasnim večernjim satima kiša na sjeveru, sjeverozapadu, zapadu Bosne, i sjevernim područjima Hercegovine. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

U utorak oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne je moguća grmljavina.Tokom poslijepodneva i noći u područjima iznad 1000 m kiša će postepeno preći u susnježicu i snijeg. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Uz povoljniju biometeorološku prognozu većina populacije trebala bi biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika djelimično će se umanjiti. Poželjno je biti oprezniji tokom svježijih, u Bosni i maglovitih, jutarnjih sati, prikladno se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima. U nastavku dana biće ugodnije, bez padavina, sa sunčanim intervalima i umjerenim porastom temperatura u cijeloj zemlji, što bi trebali iskoristiti za boravak na otvorenom.