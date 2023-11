FHMZ: Danas oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, na planinama moguć snijeg

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Prema kraju dana i u večernjim satima u višim područjima i na planinama slab snijeg. Glavnina padavina poslije podne i tokom noći. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni jugozapadni. Tokom dana vjetar mijenja smjer na sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 18 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovma. Više padavina poslije podne i u večernjim satima. U višim dijelovima grada, tokom noći, kiša može preći u susnježicu i snijeg. Jutarnja temperataura zraka oko 6, a dnevna oko 12 stepeni.

Vrijeme za vikend

U subotu u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne porast naoblake na sjeveru zemlje. U centralnim i istočnim područjima Bosne je povremeno moguć slab snijeg. Poslije podne i tokom noći na sjeveroistoku Bosne slaba kiša. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do jaka bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu zemlje do 14 stepeni.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 6 do 12 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je loša, osobito u drugom dijelu dana. Pogoršanje vremena, praćeno padavinama i djelimičnim zahlađenjem, kod osjetljivih osoba uzrokovaće pojačane tegobe u vidu reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, dekoncentracije, nesanice. Veći sadržaj vlage u zraku također će stvarati probleme hroničnim bolesnicima, stoga je neophodno umanjiti aktivnosti. Poželjno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju.