FHMZ: Danas oblačno, u pojedinim dijelovima moguć slab snijeg

U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje pretežno sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne je povremeno moguć slab snijeg ili susnježica. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do jaka bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 4 do 10, na jugu zemlje do 14 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguć slab snijeg. Jutarnja temperataura zraka oko 1, a dnevna oko 4 stepena.

Narednih dana kiša

U nedjelju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 6 do 12 stepeni.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva lokalno slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U kasnim večernjim satima kiša na krajnjem sjeveru zemlje. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 8 do 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike postepeno će se poboljšati. Mjestimično izraženija naoblaka, pojava magle i povremeno tmurno vrijeme, u dijelu Bosne, kod većine ljudi negativno će djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima uzrokovati manje poteškoće. Tokom jutra neophodno je posvetiti pažnju odijevanju i ne pretjerivati sa aktivnostima. Sa odmicanjem dana i zatopljenjem, tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. U Hercegovini će opšta slika biti ljepša, uz duže sunčane periode, pri tome će jači udari bure povremeno kvariti ugođaj.