Građani trpe, odgovorni okreću glavu: Sarajevo nikad prljavije, poskupljuje odvoz smeća

Glavni grad Bosne i Hercegovine je skoro pa zatrpan smećem koje se ne odvozi redovno, ili pak nikako. Sarajlije su sve više nezadovoljne poslovanjem KJKP “Rad”, a uprkos tome iz ovog preduzeća najavljuju dodatno poskupljenje odvoza smeća. Dok odgovorni okreću glavu, građani sve to trpe.

Nisu zadovoljni

Bivši ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Almir Bečarević tvrdi da će definitivno doći do poskupljenja odvoza smeća. On je u razgovoru za „Avaz“ kazao kako je KJKP “Rad” prvobitno zahtijevao poskupljenje od 75 posto.

- Taj prijedlog nisam prihvatio i to sam rekao Vladi KS na sjednici. Sada je formiran prijedlog povećanja u visini od 45 posto, ali taj prijedlog nisu htjeli da potpišu predstavnici “Rada” zbog dodatnih analiza, ali ja mislim da je razlog za to taj što za njih to nije dovoljno povećanje - kazao je Bečarević.