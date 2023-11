Smajo Bešo nakon što je primio Orden Britanske monarhije: Kralj Čarls zna šta se desilo u Bosni

Orden Britanske monarhije OBE (Order of the British Empire) napokon je stigao u ruke Bosanca i Hercegovca Smaje Beše, a na rever mu ga je stavio lično kralj Velike Britanije Čarls III (Charles). To je priznanje koje je Beši pripalo još početkom ove godine, ali ga je tek prije nekoliko dana uspio preuzeti u Londonu u Bakingemskoj palači.



Nesebične zasluge

Dodjeljuje ga britanska kraljevska porodica osobama s posebnim zaslugama u oblasti kojom se bave. A Bešo je orden dobio zbog nesebičnih zasluga “u obrazovanju o holokaustu i genocidu”, promoviranju međuvjerskog i međukulturalnog dijaloga među ljudima, gdje godinama, kroz svoje lično iskustvo, i to bez primjesa mržnje, širi istinu o genocidu i drugim ratnim zločinima počinjenim tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

- Malo sam se zapričao s kraljem Čarlsom o Bosni. On je bio tu 1995., pa i 2004., kada je obnovljen Stari most. Poprilično zna o Bosni, šta je i kako je bilo, žao mu je. Rekao mi je da su “tvoji ponosni”. Te tri minute s njim brzo su proletjele - rekao je Bešo u razgovoru za „Avaz“.

On je iz Stoca, ali 1994., kao devetogodišnjak, izbjegao je u Njukasl zbog rata. Njegov otac 1993. odveden je u logor Dretelj, a zbog bolesti je izmješten na Korčulu. Zahvaljujući Međunarodnom crvenom križu, prebačen je u Englesku, gdje je, nakon nekoliko mjeseci, stigao Smajo s majkom, sestrom i bratom.