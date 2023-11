Načelnik Rogatice o Helezovim izjavama: Potpune izmišljotine, nismo mi džungla da se to ne može vidjeti

Načelnik Općine Rogatica Milorad Jagodić izjavio je da su netačne tvrdnje ministra odbrane u Vijeću ministara BiH Zukana Heleza da na području općine Rogatica postoje vojni kampovi za obuku i da posjeduje fotografije o tome, te da je nevjerovatno da na tako ozbiljnoj poziciji može biti čovjek koji širi takve dezinformacije.

Jagodić je naglasio da je riječ o čistim izmišljotinama i da se takvim postupcima i manipulisanjem javnosti Helez uopće ne doprinosi stabilizaciji prilika u BiH, pogotovo što tvrdi da ima i slike i dojave, te definiše lokacije područje općine Rogatica i planine Maglić.

- Nismo mi džungla pa da se to ne može vidjeti, to se može provjeriti svaki dan. Čiste laži čovjeka koji ima samo jedan zadatak, a to je da širi ovakve dezinformacije - napisao je Jagodić na svom nalogu na Facebooku.

Helez je za Radio Slobodna Evropa izjavio da na području Rogatice i području planine Maglić postoje vojni kampovi za obuku, za koje tvrdi, da posjeduje i fotografije. "Nije to nikakva tajna, to ljudi vide, sela oko Rogatice, to ljudi uslikaju, u sred dana da se tamo vrši vježba. Imam slike, to ću pokazati na televiziji", rekao je Helez, te dodao da "ne smije poslati fotografije koje dokumentuju postojanje vojnih kampova".