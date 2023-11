Kojović: Imamo šansu do marta, ovo je trka s vremenom

Predstavnik Naše stranke na sastanku trojke i HDZ-a i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Predrag Kojović kazao je da je zadovoljan sastankom.

- Zadovoljan sam atmosferom, dotakli smo se nekih teških pitanja. Ne postoji saglasnost o svemu, ali način razgovora, način uvažavanja drugačijeg mišljenja je zaista na visokom nivou i to je ono što me raduje. Jako je važno da imamo saglasnost oko tih teških pitanja, nadam se da će naši partneri iz SNSD-a kada im predložimo naše usaglašene stavove prihvatiti to jer mi imamo šansu do marta - rekao je.

Istakao je da kada se u martu zatvore vrata EU za dalje proširenje, proći će jako puno vremena do perioda kada će se ponovo otvoriti.

- Zaista je ovo trka s vremenom i ulažu se maksimalni napori, sve što imamo moramo dati u narednom periodu da otvorimo pregovore, to je ulazak u potpuno novu budućnost BiH - zaključio je.