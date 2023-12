Građani se ne mogu nadati dobrom: Poskupljenje struje novi okidač za rast cijena hrane

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da sve tri elektroprivrede u BiH imaju previsoke troškove, prekomjerno zapošljavanje i previsoke plaće, bez odgovornosti menadžmenata, od onih u rudnicima, do generalnih direktora. Upozorava da bi rast cijena struje neminovno izazvao lančanu reakciju, jer rast ulaznih troškova mora dovesti i do rasta konačne cijene proizvoda ili usluge.

Ne odgovaraju

- Sigurno je da je solucija po kojoj se dubioza treba sanirati poskupljenjem struje najneozbiljniji način rješavanja problema. Kad dođe do rasta cijena struje u FBiH, to će pasti na leđa firmama i građanima, a to nije uredu, jer to znači da onaj ko je napravio te gubitke, ne odgovara, pa potrošači moraju da pokrivaju gubitke - ističe Pavlović.

U odnosu na septembar, u oktobru je zabilježen čak i blagi pad cijena hrane za 0,1 posto.