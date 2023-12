Dodik: Ljudi poput Heleza najbolje ruše BiH

Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je da ljudi poput ministra odbrane u Vijeću ministara BiH Zukana Heleza najbolje ruše BiH.



Dodik je rekao da su Helezove tvrdnje da postoje paravojni kampovi na teritoriji RS laž, koju su demantovali i OSA BiH i EUFOR.

Bio na sudu

- Helez je išao na sud zbog laži, tako je slagao i oko ovih, kako je rekao, paravojnih formacija u RS, kojih nema. Obavještajna služba BiH je rekla da tamo nema ništa i da ne raspolažu tim informacijama, a taj nedostojni se bio upravo pozvao na obavještajnu zajednicu - rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Beogradu.

Dodik je dodao da je i EUFOR rekao da nema nikakvih podataka o postojanju paravojnih formacija u RS.

- Međutim, oni i dalje nešto nastavljaju. To je dio jednog lobija, čim je on tu laž izrekao, odmah se pojavila njihova lobistkinja albansko-muslimanska u Britanskom parlamentu Ališa Kerns koja je odmah tražila reakciju prema RS. Trebao je NATO da digne avione i da počne sravnjavati RS, jel? To je njihova krajnja ideja - rekao je Dodik.

Svaka laž izazove efekat

On je dodao da "svaka laž može da izazove trenutno neki efekat, ali vremenom se uvidi da je to laž."

- To su ljudi koji najbolje ruše BiH, što nama ništa nije krivo u tom pogledu. Ako je on iza takve laži, onda ne možete da očekujete da napravite nijedan zajednički posao - poručio je Dodik.