Helez: Možemo izbaciti SNSD iz vlasti, u kampovima se preko dana puca plastičnim kuglicama, a navečer pravim mecima

Ministar odbrane BiH Zukan Helez na emisiji Face to Face sa Senadom Hadžifejzovićem govorio je ponovo o navodima o ruskim vojnim kampovima za obuku.

- Prvo treba definisati šta je kamp. Ne mogu iznositi puno detalja, jer sam svjedok. Nisam dobio krivičnu prijavu, ja sam svjedok Tužilaštva. Imate prostor između Vučeva – Tjentište, tu je i Sutjeska. Imate sumnjivo oružje, kada je OSA rekla da nema podataka, to znači da nema podataka tamo, a ne znači da ne postoje - rekao je.

Ruski ataše

Kaže i da je bivši ruski ataše u Beogradu napravio vilu na tom prostoru, pa crkvu, a tu pored je i kamp četnički.

- Nije im dozvoljeno da pucaju tamo i da nose naoružanje. I to kada kažem – to nije u redu, a dozvoljeno je da neko kaže da postoje paradžemati i ćelije ISIL-a i 'Al-Kaide'. Neću objaviti fotografije, dat ću ih Tužilaštvu! Ljudi koji su mi dali fotografije bit će svjedoci i oni će ustupiti fotografije - rekao je.

Ljudi se okupljaju oko džamija

Istakao je da ti ljudi u toku dana pucaju plastičnim kuglicama, a navečer pravim mecima i naoružanjem.

- Imam dokaze i za to, to je sve posao Tužilaštva. Za 24 sata Dodik je nazvao SIPA-u, Tužilaštvo. A Dodik je rekao da paradžemati postoje u RS u džamijama. Većina ljudi se okuplja oko džamija; većinom su to stariji. Žele da zastraše to malo ljudi što se okuplja, da kažu da se tu okupljaju neki iz "Al-Kaide". Ako OSA ne bude imala informacije o paradžematima, pitat ću Tužilaštvo hoće li pozvati Dodika i Karana - kazao je te dodao:

- Ja imam pravo na blokadu, ako dođe tačka koja je Dodiku od interesa. Ne može Dodik ništa kod mene blokirati. Prvi put ovo kažem: ako se ovako zaigra Dodik, postoji matematika da izbacimo SNSD. On ne može izbaciti nas. Ne može matematički ubaciti SDA, a izbaciti nas. Željko Komšić i Denis Bećirović bez Cvijanović mogu da raspuste Dom naroda. Jedan od razloga je blokada. Onda se bira novi Dom naroda i onda Dodik neće imati četiri zastupnika. To nije spašavanje već eliminisanje onoga ko radi protiv države.