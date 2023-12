Cvijanović: BiH je igračka u tuđim rukama, protiv Dodika se vodi montiran politički proces

Policija RSje u funkciji zaštite Ustava i ustavnog poretka, a montirani politički proces protiv Milorada Dodika je u funkciji uništenja Ustava i ustavnog poretka, kazala je za BHRT članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović.

Cvijanović u Aktuelnom intervjuu BHT1, između ostalog, govori o sudskom procesu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, odlukama visokog predstavnika Kristijana Šmita, obraćanju predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, kao i o odnosima unutar aktuelnog saziva Predsjedništva BiH.

Ratifikacija sporazuma

- Ima stvari oko kojih se slažemo, ima i stvari oko kojih imamo različite političke stavove. Ja bih rekla da nema nekih velikih nepoznanica, ali isto tako rekla bih da postoji svijest kada je nešto važno za građane i RS i Federacije BiH, onda su to stvari koje se lako rješavaju. Da li je riječ o ratifikaciji određenih sporazuma, projekata koje treba podržati i slično, mislim da tu nema nikakvih problema - ocijenila je Cvijanović rad Predsjedništva BiH u protekloj godini.

Komentarišući nedavno obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku, Cvijanović je ponovila stav da sadržaj njegovog obraćanja nije usaglašen u Predsjedništvu BiH.

- Sama situacija da neko raspravlja na tom nivou Vijeća sigurnosti UN-a o nekoj državi pokazuje da ta država ima velike manjkavosti i nedostatke. Ako tome dodate činjenicu da mi imamo neslaganje samim tim da li je Kristijan Šmit izabran legalno ili nije izabran legalno na ovu poziciju, to je dodatni problem za BiH. To upućuje na niz problema vezano za ovu državu koja je, tvrdim odgovorno, postala igračka već neko duže vrijeme u rukama svih onih drugih, a nikako nešto čime se mi istinski bavimo, jer uvijek očekujemo da neko sa strane ureduje i donosi određene stvari. Druga dimenzija je da se tamo već duži niz godina prezentuju stavovi od strane domaćih političara koji nisu prethodno usaglašeni kako bi trebalo da bude. Neka praksa usaglašavanja stavova napuštena je prije nekoliko godina. Ja smatram da institucije koje su nadležne za vođenje spoljne politike kao što je Predsjedništvo, da bi nešto izašlo u ime Predsjedištva trebalo bi da se postigne dogovor o tome. Ako nemate dogovor, onda prosto nemate stav - kategorična je Cvijanović.

Pred Sudom Bosne i Hercegovine u toku je suđenje predsjedniku RS Miloradu Dodiku zbog nepriznavanja zakonodavnih ovlaštenja visokog predstavnika Kristijana Šmita. U razgovoru za BHRT, članica Predsjedništva BiH je komentarisala ovaj sudski proces, kao i izjavu ministra unutrašnjih poslova RS Siniše Karana koji je poručio da "niko nikada neće uhapsiti predsjednika Republike Srpske".

Prema njenim riječima, u Sudu BiH se vodi montirani politički proces, u funkciji uništenja Ustava i ustavnog poretka.

- Mislim da je vrlo bitna ta izjava ministra unutrašnjih poslova RS zato što je Policija Republike Srpske u funkciji zaštite Ustava i ustavnog poretka, a ovaj montirani politički proces je u funkciji uništenja Ustava i ustavnog poretka. Sasvim je normalno što je ministar na taj način reagovao i sasvim je to ispravno. Imamo dva paralelna procesa - jedan je da branite ustavnost a drugi je da napadate tu ustavnost. Nažalost, napadajući tu ustavnost, vi koristite i zloupotrebljavate institucije pravosuđa - mišljenja je Cvijanović.

Izvršavao obaveze

- Zamislite dođe neki stranac, ko god da je on, i kaže: Ako vi mene ne poštujete i moje odluke, onda vi idete tamo negdje u zatvor, prvo će vas premlatiti i provlačiti kroz neke pravosudne procese. Dakle, nema takve zemlje na svijetu, a da se može ubrajati u civilizovani dio svijeta. Bosna i Hercegovina samim tim samu sebe diskredituje, a i taj gospodin Šmit je diskredituje, izbacuje je iz normalnih tokova civilizovanih zemalja", rekla je Cvijanović, uz ocjenu da je predsjednik Republike Srpske "izvršavao svoje Ustavom propisane obaveze.

- Imate predsjednika RS koji je izvršavao svoje Ustavom propisane obaveze, i konačno onu transferisanu obavezu koju mu je dala Narodna skupština, on je samo pretočio i na taj način završio jedan zakonodavni postupak. E sad, da je ova država normalna i pravna, i da nije eksperiment i igračka u tuđim rukama, vi imate jasno propisane procedure kako se preispituju određeni akti ako vam se oni ne sviđaju i smatrate da su u suprotnosti sa Ustavom, ali vas onda to dovodi u drugu sferu pa se vi bavite pitanjem Ustavnog suda, pa onda vidite da taj Ustavni sud u suštini ne brani, ne štiti Ustav, nego kreira ustavna rješenja. Vi dolazite zapravo u jednu situaciju koju pogledate iznutra i kažete: Kakav cirkus! Šta nam ovo sve treba? Treba nam dijalog, ali ja ne prepoznajem potrebu ili želju za dijalogom. Prepoznajem da postoje političke strukture koje nisu ni dovoljno politički jake da bi mogle to da iznesu, sve i da žele, a s druge strane naviknute su da imaju podanički odnos, da moraju da slušaju nekog stranca. Ja ne mislim da su oni pametniji od nas. Mislim da su građani i funkcioneri i RS i Federacije BiH, i oni koji se nalaze na nivou BiH dovoljno pametni, ako žele, da riješe svaki problem kroz dijalog - kazala je, između ostalog, članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u razgovoru za BHRT.