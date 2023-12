Hoće li budžet BiH za 2024. biti umanjen: Štednja na državi entitetima donosi veće prihode

Računica je jasna – što manje državi, to više entitetima, pa i u periodu enormnih prihoda državni ministar najavljuje smanjenje budžeta BiH za tri posto, dok entiteti nastavljaju trošiti bez ikakvih ograničenja.

Smatra da policijski službenici trebaju biti izdvojeni iz zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH i da se njihov status treba regulirati posebnim zakonom o policijskim službenicima na državnom nivou.

- Ovako, kad ste u budžetu sa svima, policajcu dignete platu za 50, a onome gore za 500 maraka. Tu je najveći problem, jer policajac je došao do 1.000, a funkcioner do 7.000-8.000. Bazirali smo se na novi zakon o policijskim službenicima i kolektivni ugovor, gdje je sve zastalo. To je prioritet ovom sindikatu. Košarica za četveročlanu obitelj je 3.000 maraka. Ne računaju je Dragan ili vi, već stručnjaci, tako da moramo biti čarobnjaci da živimo - ističe Krvavac.

Javna potrošnja

U razgovorima s poslodavcem sindikati državnih službenika, policijskih organa i Uprave za indirektno oporezivanje nastupaju jedinstveno.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH Radenko Mirković kaže da nije uvjeren da će se budžet brzo usvojiti, uglavnom zbog zahtjeva Ministarstva odbrane BiH, koje za 2024. traži 1,78 milijardi KM.