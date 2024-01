Država bez budžeta

Prošlo je već više od pola januara, no na usvajanje državnog budžeta i budžeta Federacije BiH se i dalje čeka.

Još više brine to da nema ni naznaka o tome kada će oni biti usvojeni. Na ovaj način se već prelazi na ustaljenu praksu da se ne poštuju zakonski rokovi za slanje nacrta budžeta u proceduru. Nekad su se budžeti usvajali u aprilu, nekad sredinom ljeta, a nekad čak i u decembru godine za koju je usvajan, ali rijetko kada prije nastupanja godine za koju se usvaja.

Na državnom nivou se vodila bitka o tome koliko će iznositi budžet za ovu godinu. Državni ministar finansija Srđan Amidžić (SNSD) je najavljivao smanjenje budžeta za ovu godinu, dok su ministri iz Federacije BiH očekivali povećanje budžeta.

Na kraju se, barem se tako činilo, pronašao kompromis kada je ministar Amidžić kazao da će budžet biti isti kao i prošle godine, no zašto nakon toga još nikada nije otišao u parlamentarnu proceduru, i dalje nije poznato.

Iako su često zastupljeni i hvalospjevi o tome kako Vlada Federacije BiH sve odluke donosi jednoglasno, budžeta FBiH još nema. Umjesto toga, na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH će se naći odluka o privremenom finansiranju za prvi kvartal ove godine.

Zašto je to tako, pokušali smo dobiti informaciju iz Ministarstva finansija, ali bezuspješno.

Izgovor vlasti na nivou FBiH bio je da nisu htjeli da se budžet donosi u hitnoj proceduri, kao što je to bio slučaj prethodnih godina. No, to i dalje ne daje odgovor na pitanje zašto nije usvojen kada je za to bilo vrijeme, a pogotovo kada se uzme u obzir da na nivou FBiH nema SNSD-a da ih koči.

Na ovaj način se još jednom daje prilika vlastima u RS da kažu da su funkcionalniji dio države, kao što su to radili i prethodnih godina.