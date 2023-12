FHMZ: Danas pretežno sunčano u BiH

U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Po kotlinama je moguća magla. U drugom dijelu dana postepeno naoblačenje sa zapada. Vjetar slab, prije podne istočnog i sjeveroistočnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3, na jugu od 0 do 4 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5, na jugu od 8 do 12 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano veći dio dana. Naoblačenje u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 3 stepena.

Trodnevna prognoza

U utorak, 5.12.2023., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u večernjim satima na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne. Tokom noći na srijedu padavine se šire na veći dio zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1 stepena, na jugu od 3 do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 8, na jugu do 11 stepeni.

U srijedu, 6.12.2023., oblačno vrijeme. U Bosni u nizinama sa kišom ili susnježicom koji bi prelazili u snijeg. U višim područjima će padati snijeg. U Hercegovini se očekuje kiša. Vjetar slab, u Bosni sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini jugo. Temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu od 6 do 11 stepeni.

Biometerološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilizacija vremenskih prilika i sunčani intervali povoljno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata postepeno će se umanjiti. Tokom jutarnjih sati trebali bi posvetiti više pažnje primjerenom odijevanju i zaštiti od niskih temperatura, obzirom da će biti hladnije u odnosu na veći dio sedmice iza nas. Sa odmicanjem dana toplije i ugodnije.