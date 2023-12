Jasmin Hušić će biti isključen iz Naše stranke zbog glasanja za novu Vladu USK koju predvodi SDA

Jasmin Hušić, zastupnik Naše stranke u USK, glasao je za novu Vladu USK koju predvodi SDA. Učinio je to unatoč odluci Predsjedništva NS koja je protiv ulaska u vlast sa SDA. Tim povodom oglasili su se iz Naše stranke.



- Jasmin Hušić je glasao protivno odluci Predsjedništva Naše stranke kad je u pitanju formiranje Vlade USK. S tim u vezi pokrenuta je procedura za njegovo isključenje iz stranke. Svi se mi možemo ne slagati s odlukama rukovodstva stranke, ali ih moramo provoditi ili, u najmanju ruku, ne raditi u suprotnosti s njima. U suprotnom, ne možemo se više smatrati članovima Naše stranke. To vrijedi za sve članove pa i za gospodina Hušića čije današnje glasanje ne može biti dovođeno u vezu s Našom strankom. To je individualna odluka a dokaz da je to tako je i naše ograđivanje od njegovog čina te procedura Hušićevog isključenja iz stranke koja je pokrenuta - navode u saopćenju Naše stranke.